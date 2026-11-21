De Jujuy a Santa Fe con 106 kilos de cocaína: los mensajes que lo comprometieron ante la Justicia

El traslado de casi 106 kilos de cocaína desde Jujuy hasta Santa Fe terminó con tres personas condenadas y una serie de conversaciones que permitieron reconstruir la maniobra delictiva. Entre las pruebas presentadas ante la Justicia, sobresalió un mensaje que el conductor de la camioneta le había enviado a su pareja antes de emprender el viaje:

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“Voy a traficar mucha droga, voy a viajar una vez más y me voy de viaje a la cárcel”. “Voy a traficar mucha droga, voy a viajar una vez más y me voy de viaje a la cárcel”.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a siete años de prisión al hombre de 29 años, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas.

El procedimiento que permitió descubrir el cargamento se realizó el 30 de noviembre de 2025, durante un control de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Ceres, en Santa Fe. El hombre había iniciado su viaje en la provincia de Jujuy dos días antes.

Los peritajes confirmaron que se trataba de 105 kilos y 911 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 84,4% y un valor estimado de casi 2,5 millones de dólares.

Los mensajes que revelaron el transporte de cocaína desde Jujuy

Durante el juicio oral, desarrollado el 4 y 6 de noviembre de 2026, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel presentó las conversaciones entre los involucrados como parte de las evidencias que permitieron acreditar la planificación del traslado.

Los intercambios demostraron que el conductor tenía conocimiento de la actividad ilegal antes de iniciar el recorrido. Sin embargo, durante su declaración ante el tribunal, el acusado sostuvo que desconocía la magnitud del cargamento que transportaba.

“Nunca dimensioné la cantidad de lo que estaba llevando” “Nunca dimensioné la cantidad de lo que estaba llevando”

La Fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión al considerar acreditada la participación coordinada de las tres personas involucradas.

Finalmente, los jueces Luciano Lauría, Emilio Rosatti y Elena Beatriz Dilario resolvieron imponerle siete años de prisión, además del decomiso del vehículo y del dinero secuestrado durante el procedimiento.

Tres condenados por el cargamento millonario de cocaína

La investigación, desarrollada por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, también permitió establecer la participación de otras dos personas, quienes habían sido condenadas en agosto de este año.

Una de las mujeres recibió siete años de prisión efectiva por su intervención en la organización y el financiamiento del transporte. La otra fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por su colaboración en la maniobra.

Ambas reconocieron su participación mediante acuerdos judiciales homologados por el juez federal de Garantías de Rafaela, Santiago Saux.

Con la sentencia contra el conductor, la causa quedó resuelta en aproximadamente un año.

Según destacó el Ministerio Público Fiscal, se trata de la primera condena por narcotráfico obtenida mediante un juicio oral y público en el ámbito de la sede fiscal de Rafaela desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, en mayo de 2024.