Un hombre de 29 años fue condenado a siete años de prisión por transportar más de 100 kilos de cocaína desde Jujuy hasta Santa Fe. Se trata de Jordán Brandon Mejía Bustamante, quien fue encontrado culpable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.
El cargamento fue descubierto durante un control de Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 34, en noviembre de 2025. La sentencia fue dictada por los jueces Luciano Lauría, Emilio Rosatti y Elena Beatriz Dilario, luego de un juicio oral y público desarrollado los días 4 y 6 de noviembre.
De Jujuy a Santa Fe: cayó con 106 kilos de cocaína y fue condenado a prisión
Cómo fue el traslado de cocaína desde Jujuy hasta Santa Fe
Según la investigación, Mejía Bustamante inició el viaje desde Jujuy dos días antes de ser detenido. Conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee Limited de su propiedad, en la que llevaba 105,911 kilos de clorhidrato de cocaína.
El 30 de noviembre de 2025, antes de las 21:50, llegó al kilómetro 389 de la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Ceres, donde se encontraba un control de tránsito de Gendarmería Nacional Argentina.
Durante el procedimiento, los efectivos descubrieron el cargamento y procedieron a detener al conductor. Los análisis posteriores confirmaron que la sustancia secuestrada era cocaína con una concentración del 84,4%. Su valor fue estimado en 2.487.213 dólares.
De Jujuy a Santa Fe: cayó con 106 kilos de cocaína y fue condenado a prisión
Los mensajes que fueron clave para la condena
Uno de los elementos más importantes de la investigación fueron las conversaciones mantenidas entre los involucrados, que permitieron reconstruir la planificación del traslado. Durante su alegato final, el fiscal Jorge Gustavo Onel destacó un mensaje que Mejía Bustamante había enviado a su pareja antes de emprender el viaje.
“Voy a traficar mucha droga, voy a viajar una vez más y me voy de viaje a la cárcel. Ya saldrá el trabajo y tendremos para saciar las penas”, expresó el acusado en una de las conversaciones incorporadas como prueba. Para la Fiscalía, este intercambio fue relevante para demostrar el conocimiento que tenía el imputado sobre la actividad ilícita y su participación en el transporte de estupefacientes.
Dos mujeres también fueron condenadas por el traslado
La investigación determinó que Mejía Bustamante no actuó solo, sino que formaba parte de una maniobra organizada en la que participaron otras dos mujeres. Ambas habían sido condenadas en agosto mediante un acuerdo pleno. Una de ellas colaboró con el transporte de la droga y la otra tuvo una participación secundaria. “Entendemos que hubo una planificación, coordinación y reparto de roles”, sostuvo el fiscal Onel durante su exposición.
De Jujuy a Santa Fe: cayó con 106 kilos de cocaína y fue condenado a prisión
Según explicó, Mejía Bustamante fue el encargado de trasladar la cocaína, mientras que una de las mujeres compró el vehículo utilizado y la otra realizó cargas de saldo para mantener la comunicación entre los participantes. Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de ocho años de prisión para el conductor. Finalmente, el tribunal resolvió imponerle una pena de siete años.
El caso fue resuelto en aproximadamente un año y representó la primera condena por narcotráfico obtenida en un juicio oral y público en el ámbito de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, en mayo de 2024.
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