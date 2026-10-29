Un boliviano quiso entrar a La Quiaca con 83 capsulas de cocaina en su cuerpo

Un hombre proveniente de Bolivia fue detenido en La Quiaca , Jujuy, cuando intentaba ingresar a la Argentina con 83 cápsulas de cocaína dentro de su organismo. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, quienes interceptaron el vehículo en el que viajaba por un camino de tierra cercano a la frontera.

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El operativo comenzó cuando efectivos del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional recibieron información sobre la circulación de un remís por un camino terrado de La Quiaca. Ante esta situación, los uniformados se dirigieron al lugar y lograron interceptar el vehículo.

Durante el control, constataron que el pasajero provenía del Estado Plurinacional de Bolivia y pretendía ingresar al territorio argentino. Al momento de la inspección, el propio hombre manifestó voluntariamente que transportaba cápsulas en el interior de su cuerpo .

Frente a esta declaración, los gendarmes dispusieron su traslado inmediato al Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca , donde quedó internado bajo supervisión médica.

Estuvo cuatro días internado hasta expulsar 83 cápsulas de cocaína

El hombre permaneció hospitalizado durante cuatro días, período en el que logró evacuar 83 cápsulas que contenían un total de 971 gramos de cocaína.

La sustancia fue sometida a las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron que se trataba de cocaína.

Esta modalidad de tráfico de drogas, conocida como transporte mediante ingesta de cápsulas, representa un riesgo extremo para la salud. Las personas ingieren envoltorios que contienen sustancias ilícitas para trasladarlas a través de las fronteras. La rotura de una sola cápsula dentro del organismo puede provocar una intoxicación grave, una sobredosis e incluso la muerte.

Secuestraron la droga y detuvieron al ciudadano extranjero

Tras el procedimiento, tomó intervención la Unidad Fiscal de Jujuy, que dispuso el secuestro de la totalidad de las cápsulas con cocaína.

Finalmente, el hombre, mayor de edad, quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras avanzan las actuaciones correspondientes por el intento de ingreso de estupefacientes al territorio argentino.

Antecedentes de "mulas"

El caso se suma a una serie de procedimientos recientes en la frontera jujeña. En operativos anteriores, Gendarmería detectó a personas que habían ingerido cientos de cápsulas: en septiembre de 2024, 13 “capsuleros” evacuaron 961 envoltorios con más de 10 kilos de cocaína, mientras que en diciembre del mismo año doce ciudadanos bolivianos expulsaron 1.122 cápsulas, equivalentes a 12,5 kilos de la droga.