El calor no da tregua y los jujeños coparon los ríos

Las altas temperaturas se hicieron sentir este viernes en Jujuy y numerosos vecinos eligieron los ríos como una alternativa para refrescarse y escapar del calor. En el inicio del fin de semana largo, los espacios naturales se convirtieron en protagonistas de la jornada.

Los jujeños buscaron alivio en los ríos Ante el intenso calor, familias y grupos de amigos aprovecharon la jornada para disfrutar del agua y compartir un momento de descanso en contacto con la naturaleza. Los ríos fueron una de las alternativas elegidas para combatir las altas temperaturas, disfrutar de la sombra y realizar actividades recreativas sin necesidad de realizar grandes gastos.

El calor no da tregua y los jujeños coparon los ríos El calor no da tregua y los jujeños coparon los ríos Recomendaciones para disfrutar de los ríos Ante la concurrencia de personas a estos espacios naturales, es importante tomar algunas precauciones para evitar accidentes:

Evitar ingresar al agua en sectores profundos o con fuertes corrientes.

Mantener una hidratación constante.

Utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol.

Supervisar permanentemente a los niños.

No dejar residuos en las orillas.

Estar atentos a posibles crecidas repentinas de los ríos. El calor no da tregua y los jujeños coparon los ríos

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