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8 de octubre de 2026 - 08:54
NOA.

Santiago del Estero: incautaron más de una tonelada y media de hojas de coca

Un operativo sobre la Ruta Provincial 92 de Santiago del Estero permitió descubrir más de 1.600 kilos de hojas de coca transportados en un camión de carga.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El procedimiento se realizó en Quimilí, Santiago del Estero. La mercadería fue incautada durante un control conjunto de Gendarmería y Aduana.

El procedimiento se realizó en Quimilí, Santiago del Estero. La mercadería fue incautada durante un control conjunto de Gendarmería y Aduana.

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El procedimiento se desarrolló en la localidad de Quimilí, departamento Moreno, durante un control de vehículos de carga realizado por efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El hallazgo de 75 bolsas con hojas de coca

Según informó oficialmente Gendarmería Nacional, los efectivos de la Sección Quimilí, dependiente del Escuadrón 59 Santiago del Estero, realizaban tareas de inspección sobre la Ruta Provincial 92 cuando detuvieron la marcha de un camión con semirremolque. El vehículo transportaba cargas generales y había salido de Joaquín Víctor González, en Salta, con destino a Buenos Aires.

Durante la revisión, los uniformados encontraron 75 bolsas de arpillera gris de grandes dimensiones. Al abrirlas, comprobaron que contenían hojas de coca en estado natural. Posteriormente, realizaron el pesaje de la mercadería, que arrojó un total de 1.635 kilos y 271 gramos. Argentina.gob.ar

Qué pasó con el camión y el conductor

Tras el hallazgo, intervino la Fiscalía Federal N° 1 de Santiago del Estero y la delegación provincial de ARCA. Las autoridades dispusieron el secuestro de las hojas de coca, el camión y el semirremolque, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa judicial.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del traslado y las responsabilidades correspondientes.

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