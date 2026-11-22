Cada 22 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Ceibo , la flor que representa la identidad y la riqueza natural del país. Su elección como Flor Nacional se concretó en 1942 y está acompañada por una de las leyendas más conocidas del folklore argentino: la historia de Anahí.

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El ceibo es uno de los símbolos naturales de Argentina y tiene un lugar destacado en la cultura y las tradiciones nacionales. Su característico color rojo intenso y su historia lo convirtieron en una de las representaciones más reconocidas de la identidad argentina.

La fecha busca rendir homenaje a esta especie y recordar su importancia como patrimonio natural y cultural.

La iniciativa de elegir una flor que representara al país comenzó en 1910, cuando un grupo de biólogos propuso seleccionar una especie floral como símbolo nacional.

Entre quienes impulsaron la propuesta se encontraban Ángel Gallardo, Eduardo Holmberg, Juan Domínguez, Miguel Lillo y Cristóbal Hicken, quienes señalaron al ceibo como una de las posibles especies representativas de Argentina.

Posteriormente, en 1928, se realizó una encuesta en la Revista Nacional de la industria lechera y ganadera para definir cuál sería la Flor Nacional. En un primer momento, la magnolia obtuvo la elección. Sin embargo, se observó que no era una especie autóctona, por lo que se impulsó la búsqueda de una alternativa propia del territorio argentino.

Finalmente, el 22 de diciembre de 1942, mediante el Decreto N.º 13.847, el ceibo fue declarado Flor Nacional Argentina.

Años más tarde, en 2008, se estableció el 22 de noviembre como el Día Nacional del Ceibo.

Junto con otros emblemas, como la escarapela, la bandera, el hornero y el juego del pato, esta flor integra los símbolos que representan al país.

La leyenda de Anahí: la historia detrás de la flor del ceibo

Una de las historias más conocidas relacionadas con el ceibo es la leyenda guaraní de Anahí, una joven que vivía en la selva y se destacaba por su dulce voz.

Según cuenta la tradición, Anahí cantaba mientras recorría los montes. Su voz era tan hermosa que, cuando comenzaba a entonar sus canciones, hasta los pájaros de la selva dejaban de cantar para escucharla.

Sin embargo, su vida cambió cuando se produjo un enfrentamiento entre su pueblo guaraní y un ejército invasor. La joven fue apresada y condenada a morir en la hoguera.

Los soldados la ataron a un tronco, rodearon su cuerpo con ramas y paja seca y encendieron el fuego. En medio de ese momento, Anahí comenzó a cantar. Su voz se transformó en un sonido estremecedor que acompañó sus últimos instantes.

A la mañana siguiente, los soldados encontraron una imagen inesperada: el cuerpo de la joven había desaparecido y, en su lugar, había crecido un árbol cubierto de flores rojas.

Así, según la leyenda, nació el ceibo, una flor que representa la valentía, la resistencia y el amor por la tierra.

El ceibo, un símbolo de identidad argentina

Más allá de su belleza natural, el ceibo representa una parte importante de la historia, la cultura y las tradiciones del país.

Su presencia en las leyendas populares y su reconocimiento como Flor Nacional lo convierten en un símbolo que trasciende lo ornamental y forma parte del patrimonio cultural argentino.

Cada 22 de noviembre, su historia vuelve a cobrar protagonismo como homenaje a una de las expresiones más representativas de la identidad nacional.