En medio de las inundaciones que afectan al noreste argentino, el Tren Solidario inició su viaje hacia Chaco y Corrientes con casi 400 toneladas de donaciones para asistir a las familias damnificadas.

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La formación partió desde la estación Retiro, en Buenos Aires, en el marco de un operativo de emergencia destinado a ayudar a más de 5.000 familias desplazadas por el avance del agua.

El cargamento incluye alimentos no perecederos, agua potable, ropa, calzado, colchones y elementos de limpieza e higiene.

Inundaciones en el Litoral: un tren lleva 400 toneladas de ayuda para más de 5.000 familias

Se trata del viaje número 64 del Tren Solidario , una iniciativa que comenzó en abril de 2001 y reúne el trabajo de empresas, sindicatos, voluntarios y ciudadanos.

“Sabemos que no es la solución, pero es un paliativo importante para las más de 5.000 familias que hoy están desplazadas entre Chaco y Corrientes”, expresó Sergio Rojas, director del proyecto.

Preocupación por nuevas crecidas

El operativo se desarrolla mientras continúa la preocupación por las lluvias y el aumento del nivel de los ríos, en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño.

Desde la organización advirtieron que las crecidas también podrían afectar a Santa Fe y al norte de Buenos Aires durante los próximos días.

Mientras el tren avanza hacia el Litoral, los voluntarios organizan la logística para distribuir las donaciones entre las comunidades más afectadas.