El consumo de carne vacuna en Argentina podría caer de 46 a 38 kilos por habitante al año durante la próxima década, según las proyecciones del analista ganadero Víctor Tonelli.

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El especialista advirtió que los argentinos están modificando sus hábitos alimentarios y reemplazando progresivamente la carne vacuna por otras proteínas, principalmente pollo y cerdo.

Según Tonelli, el consumo de carne vacuna pierde alrededor de cinco kilos por persona cada diez años, mientras que el pollo y el cerdo aumentan su participación en la alimentación de los argentinos.

Esta tendencia responde tanto a cambios en los hábitos de consumo como a la relación de precios entre los distintos tipos de carne.

La proyección representa una caída cercana al 17% respecto de los 46 kilos anuales utilizados como referencia por el especialista.

Crecen las exportaciones de carne argentina

Mientras el consumo interno pierde participación, las exportaciones encuentran nuevas oportunidades en los mercados internacionales.

El analista estimó que la oferta mundial de carne vacuna podría reducirse un 15% entre 2025 y 2028, debido a la menor disponibilidad de ganado.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había dicho el domingo que una mayor apertura a las exportaciones argentinas de carne podría aliviar la oferta interna y bajar los precios en el mercado interno.

Además, anticipó que Estados Unidos podría convertirse en el principal importador mundial de carne vacuna en 2027, lo que abriría nuevas oportunidades para los productores argentinos.

En este escenario, Tonelli sostuvo que la ganadería nacional deberá mejorar su productividad y apostar por productos de mayor calidad para aprovechar la demanda internacional.