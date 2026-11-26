El Quini 6 del miércoles 25 de noviembre de 2026 dejó un nuevo millonario en Argentina . Un apostador de Carcarañá, Santa Fe, acertó los seis números de la modalidad La Segunda y ganó $1.100 millones. Además, otros 10 jugadores se llevaron más de $35 millones cada uno en el Siempre Sale.

Sorteo. Quini 6: un nuevo millonario, tres pozos vacantes y $8.200 millones para el próximo sorteo

País. Quini 6: hubo 52 ganadores millonarios y un pozo de $7.500 millones

El sorteo N.º 3429 también dejó vacantes los premios principales del Tradicional y la Revancha, por lo que el próximo concurso tendrá un pozo estimado de $8.600 millones.

Estos fueron los números ganadores y los principales premios de cada modalidad:

Números: 07 - 10 - 16 - 34 - 38 - 39

Seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.458.955.663.

Cinco aciertos: 6 ganadores, que cobrarán $6.612.576 cada uno.

Cuatro aciertos: 596 ganadores, con $19.970,87 cada uno.

La Segunda

Números: 01 - 09 - 25 - 32 - 40 - 45

Seis aciertos: un ganador de $1.100.000.000.

Cinco aciertos: 41 ganadores, con $967.694,05 cada uno.

Cuatro aciertos: 1.185 ganadores, con $10.044,42 cada uno.

Revancha

Números: 03 - 06 - 07 - 10 - 36 - 37

Seis aciertos: vacante, con un pozo acumulado de $4.123.453.651.

Siempre Sale

Números: 21 - 24 - 25 - 32 - 33 - 43

Cinco aciertos: 10 ganadores, que recibirán $35.595.806,40 cada uno.

Pozo Extra

En esta modalidad hubo 531 apuestas ganadoras, que recibirán $376.647,83 cada una.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6 y cuánto dinero se juega

El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 21.15.

Para esa jornada, la Lotería de Santa Fe anunció un pozo total estimado de $8.600 millones, una cifra que genera expectativa después de que los principales premios del Tradicional y la Revancha quedaran vacantes.

Los apostadores podrán participar mediante las agencias oficiales habilitadas y consultar los resultados una vez finalizado el sorteo.