El Quini 6 del miércoles 25 de noviembre de 2026 dejó un nuevo millonario en Argentina. Un apostador de Carcarañá, Santa Fe, acertó los seis números de la modalidad La Segunda y ganó $1.100 millones. Además, otros 10 jugadores se llevaron más de $35 millones cada uno en el Siempre Sale.
El sorteo N.º 3429 también dejó vacantes los premios principales del Tradicional y la Revancha, por lo que el próximo concurso tendrá un pozo estimado de $8.600 millones.
Resultados del Quini 6 del miércoles 25 de noviembre
Estos fueron los números ganadores y los principales premios de cada modalidad:
Tradicional
Números: 07 - 10 - 16 - 34 - 38 - 39
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Seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.458.955.663.
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Cinco aciertos: 6 ganadores, que cobrarán $6.612.576 cada uno.
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Cuatro aciertos: 596 ganadores, con $19.970,87 cada uno.
La Segunda
Números: 01 - 09 - 25 - 32 - 40 - 45
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Seis aciertos: un ganador de $1.100.000.000.
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Cinco aciertos: 41 ganadores, con $967.694,05 cada uno.
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Cuatro aciertos: 1.185 ganadores, con $10.044,42 cada uno.
Revancha
Números: 03 - 06 - 07 - 10 - 36 - 37
Siempre Sale
Números: 21 - 24 - 25 - 32 - 33 - 43
Pozo Extra
En esta modalidad hubo 531 apuestas ganadoras, que recibirán $376.647,83 cada una.
Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6 y cuánto dinero se juega
El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 21.15.
Para esa jornada, la Lotería de Santa Fe anunció un pozo total estimado de $8.600 millones, una cifra que genera expectativa después de que los principales premios del Tradicional y la Revancha quedaran vacantes.
Los apostadores podrán participar mediante las agencias oficiales habilitadas y consultar los resultados una vez finalizado el sorteo.
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