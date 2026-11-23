El Quini 6 volvió a repartir premios millonarios este domingo 22 de noviembre, aunque ninguno de los apostadores consiguió acertar los seis números en las modalidades principales. El sorteo N° 3428 dejó 52 ganadores que se llevarán más de $9,3 millones cada uno gracias al Siempre Sale y un pozo acumulado que promete una cifra extraordinaria para la próxima edición.

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Sorteo. Quini 6: un nuevo millonario, tres pozos vacantes y $8.200 millones para el próximo sorteo

La Lotería de Santa Fe confirmó que el Tradicional, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes. Sin embargo, hubo premios en otras categorías, incluyendo más de mil apuestas ganadoras en el Sorteo Extra.

Como consecuencia de los pozos que no fueron adjudicados, el próximo sorteo tendrá una estimación total de $7.500 millones.

Estos fueron los números favorecidos en cada modalidad y los principales premios entregados.

Tradicional

Números: 03 - 04 - 10 - 18 - 20 - 36

Seis aciertos: sin ganadores. Quedó vacante un pozo de $1.219.126.180.

Cinco aciertos: 54 ganadores, que cobrarán $1.002.611,33 cada uno.

Cuatro aciertos: 2.084 ganadores, con premios de aproximadamente $7.793.

La Segunda

Números: 03 - 16 - 17 - 19 - 26 - 37

Seis aciertos: sin ganadores. Quedó vacante un pozo de $1.100 millones.

Cinco aciertos: 33 ganadores, con $1.640.636,73 para cada uno.

Cuatro aciertos: 1.727 ganadores, con premios de aproximadamente $9.404.

Revancha

Números: 05 - 15 - 18 - 25 - 41 - 42

Seis aciertos: no hubo ganadores.

Pozo vacante: $3.712.789.051.

Siempre Sale

Números: 07 - 17 - 22 - 28 - 31 - 34

Esta modalidad fue la gran protagonista de la noche.

Un total de 52 apostadores consiguió cinco aciertos y cada uno recibirá $9.341.050,85.

Entre todos se repartieron más de $485,7 millones.

Sorteo Extra

En el Sorteo Extra hubo 1.099 apuestas ganadoras, con un premio de $181.983,62 para cada una.

Los números correspondientes fueron:

03 - 04 - 05 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 36 - 37 - 41 - 42.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6 y cuánto dinero habrá en juego

La próxima edición del Quini 6 será el miércoles 25 de noviembre, a las 21.15, y tendrá un pozo total estimado de $7.500 millones.

La Lotería de Santa Fe informó cómo estará distribuida esa cifra entre las distintas modalidades:

Tradicional Primer Sorteo: $1.550 millones.

La Segunda: $1.165 millones.

Revancha: $4.200 millones.

Siempre Sale: $385 millones.

Sorteo Extra: $200 millones.

La Revancha concentrará la cifra más importante, con un premio estimado de $4.200 millones para quien consiga los seis aciertos.

El sorteo podrá seguirse por los canales de transmisión habituales de la Lotería de Santa Fe y su canal oficial de YouTube.

Para participar, los apostadores deben seleccionar seis números del 00 al 45 y realizar su jugada en una agencia oficial.

Los $7.500 millones anunciados corresponden a la suma de los premios estimados en todas las modalidades, no a un único premio individual.