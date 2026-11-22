La jornada extendida en las escuelas primarias públicas continuará hasta 2030 (Foto generada con IA)

El Gobierno nacional y las provincias acordaron continuar hasta 2030 con la política de ampliación de la jornada escolar en las escuelas primarias públicas . La medida de jornada extenida busca fortalecer los aprendizajes de Lengua y Matemática, priorizando a los estudiantes que presentan mayores dificultades educativas.

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La decisión fue aprobada por el Consejo Federal de Educación (CFE), que estableció nuevos criterios para distribuir los recursos y garantizar que las horas adicionales se traduzcan efectivamente en más tiempo de enseñanza.

La nueva etapa comenzará en 2027 y buscará avanzar hacia una jornada mínima de cinco horas diarias en las escuelas primarias estatales.

La jornada extendida en las escuelas primarias públicas continuará hasta 2030

La Resolución 531/26, firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el secretario del CFE, José Thomas, establece nuevas pautas para la implementación del programa.

Entre las principales modificaciones se destacan:

- Fortalecimiento de los aprendizajes de Lengua y Matemática.

- Priorización de estudiantes con mayores dificultades educativas.

- Implementación de agrupamientos flexibles para reforzar Matemática.

- Distribución de recursos según la matrícula, la ruralidad y la vulnerabilidad socioeducativa.

- Mayor control de las horas de clase efectivamente dictadas.

- Evaluación de las condiciones edilicias para incorporar las horas adicionales.

Además, los ministros de Educación ratificaron el compromiso de garantizar 190 días de clases durante el ciclo lectivo 2027, o su equivalente en horas, con un mínimo de 760 horas anuales para el nivel primario.

La jornada extendida todavía no alcanza a la mitad de los estudiantes

El programa Una hora más comenzó en 2022 con el objetivo de ampliar de cuatro a cinco horas diarias la jornada escolar en las primarias públicas.

Entre 2021 y 2025, la cobertura registró un importante crecimiento:

- Las escuelas alcanzadas pasaron de 4.139 a 10.019.

- El porcentaje de establecimientos incluidos creció del 22% al 54%.

- Los estudiantes beneficiados aumentaron de 504.124 a 1.614.932.

- La cobertura de alumnos pasó del 14% al 48%.

- Unas 8.550 escuelas todavía no cuentan con jornada extendida o completa.

Si bien la planificación original establecía alcanzar al 100% de las escuelas primarias en 2027, la nueva resolución no fija una fecha límite para lograr la universalización.

Jornada extendida en Jujuy

Financiamiento y resultados educativos

La ampliación de la jornada escolar constituye el principal componente del Plan Nacional de Alfabetización y concentra alrededor del 80% de sus recursos.

Para 2027, el proyecto de Presupuesto prevé destinar $586.000 millones al programa, equivalentes al 75,8% de los fondos del plan.

Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no existe una evaluación federal específica que permita determinar el impacto de las horas adicionales sobre los aprendizajes.

“Hasta hoy no existe una evaluación federal realizada sobre esta iniciativa que permita identificar sus logros y desafíos”, señaló Nancy Montes, investigadora de FLACSO Argentina.

La caída de la natalidad y una oportunidad para ampliar la jornada escolar

Entre 2014 y 2024, la cantidad de nacimientos en Argentina disminuyó casi un 47%, una tendencia que ya comenzó a reflejarse en la matrícula de las escuelas primarias.

Según los especialistas, esta situación podría facilitar la reorganización de los turnos, las aulas y los cargos docentes, permitiendo que más establecimientos incorporen la jornada completa.

No obstante, advirtieron que el desafío no consiste únicamente en sumar horas de clases, sino también en garantizar propuestas pedagógicas de calidad que permitan mejorar los aprendizajes y atender las necesidades de los estudiantes.