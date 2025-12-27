Bono Extraordinario: acreditarán el lunes 29 la primera cuota a docentes de Jornada Extendida

Bono de fin de año.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Jujuy informó que se detectó un error en la liquidación del Bono para algunos docentes de Jornada Extendida. Por ese motivo, indicó que la acreditación correspondiente a la 1ra. cuota del Bono Extraordinario 2025 se realizará durante la jornada del lunes 29 del corriente mes.

Según el comunicado oficial, desde el ministerio se están llevando adelante, en el día de la fecha, los controles y las liquidaciones necesarias para solucionar el inconveniente mencionado y concretar la acreditación anunciada.

Además, la cartera de Hacienda precisó que el código de acreditación utilizado para esta liquidación no está sujeto a retenciones bancarias.

Por último, el Ministerio de Hacienda y Finanzas expresó disculpas por el inconveniente ocasionado y señaló que la situación será solucionada a la brevedad.

