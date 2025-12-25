sábado 27 de diciembre de 2025

25 de diciembre de 2025 - 17:26
Cobros.

Bono de fin de año en Jujuy: hoy empiezan a pagar la primera cuota

El cronograma oficial empieza hoy, establece cuándo se paga el bono de fin de año para estatales y cómo se abonan los haberes de diciembre.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
pago billetes dinero plata

El esquema de pagos previsto para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 ya se encuentra definido para los trabajadores de la Administración Pública de Jujuy.

El cronograma contempla el pago del bono de fin de año en dos tramos, las fechas establecidas para el salario de diciembre y las actualizaciones salariales que impactan en los haberes.

Cómo se pagará el bono de fin de año para los empleados estatales de Jujuy

El bono extraordinario para los empleados estatales se abonará en dos cuotas, con fechas ya establecidas:

  • 27 de diciembre de 2025

  • 15 de enero de 2026

Los montos varían según el nivel salarial:

  • $300.000 para trabajadores con salarios inferiores a $1.400.000

  • $200.000 para quienes superen ese monto

El beneficio alcanza a los distintos escalafones de la Administración Pública provincial.

Pago de haberes de diciembre

El salario correspondiente a diciembre se abonará entre el 2 y el 5 de enero de 2026, de acuerdo con el cronograma que establezca cada organismo.

Este esquema permite distribuir los ingresos entre el cierre del año y el comienzo del próximo, según lo previsto en el calendario oficial.

plata dinero (1)
Dinero - Foto de archivo aguinaldo y pago de haberes

Dinero - Foto de archivo aguinaldo y pago de haberes

