Bono de fin de año en Jujuy: hoy empiezan a pagar la primera cuota

El esquema de pagos previsto para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 ya se encuentra definido para los trabajadores de la Administración Pública de Jujuy.

El cronograma contempla el pago del bono de fin de año en dos tramos, las fechas establecidas para el salario de diciembre y las actualizaciones salariales que impactan en los haberes.

Cómo se pagará el bono de fin de año para los empleados estatales de Jujuy El bono extraordinario para los empleados estatales se abonará en dos cuotas, con fechas ya establecidas:

27 de diciembre de 2025

15 de enero de 2026 Los montos varían según el nivel salarial:

$300.000 para trabajadores con salarios inferiores a $1.400.000

$200.000 para quienes superen ese monto El beneficio alcanza a los distintos escalafones de la Administración Pública provincial. Pago de haberes de diciembre El salario correspondiente a diciembre se abonará entre el 2 y el 5 de enero de 2026, de acuerdo con el cronograma que establezca cada organismo. Este esquema permite distribuir los ingresos entre el cierre del año y el comienzo del próximo, según lo previsto en el calendario oficial. plata dinero (1) Dinero - Foto de archivo aguinaldo y pago de haberes

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.