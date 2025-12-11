La reforma laboral autoriza el pago de sueldos por billeteras virtuales

La modernización y reforma laboral que impulsa el Gobierno a través de un proyecto enviado al Congreso, marca entre sus puntos salientes la posibilidad del pago de salarios en entidades no bancarias, lo que incluye las billeteras virtuales.

Las modificaciones que introduce el Poder Ejecutivo al proyecto , autoriza el pago de remuneraciones en las cuentas virtuales (CVU) y termina con la exclusividad para ese fin de las cuentas bancarias (CBU) , y lo marca para empleados en relación de dependencia como para la nueva figura de los “prestadores independientes”, aquellos choferes y repartidores de aplicaciones digitales.

En la actualidad existen 10 millones de cuentas sueldo que funcionan exclusivamente en el mundo bancario . El proyecto permite que los trabajadores puedan empezar a recibir su sueldo en una billetera simplemente pidiéndole a su empleador que se lo transfiera allí.

La reforma laboral busca habilitar el pago de sueldos por billeteras virtuales (Foto ilustrativa) La reforma laboral busca habilitar el pago de sueldos por billeteras virtuales (Foto ilustrativa)

Qué dice el proyecto de reforma laboral

El proyecto oficial modifica el artículo 124 de la actual Ley de Contrato de Trabajo y dispone que las remuneraciones al trabajador deben pagarse “en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el BCRA para tal actividad, o en otras categorías de entidades que la Autoridad de Aplicación autorice”.

PSP es la denominación técnica que reciben las billeteras virtuales que no tienen licencia bancaria. La frase “habilitados por el BCRA para tal actividad” no deja del todo claro si se refiere a la autorización para funcionar como PSP o a una habilitación específica para pagar salarios.

El otro punto polémico es la nueva regulación para repartidores y choferes de apps, ya que incluye un capítulo específico denominado “Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas”.

Las autoridades nacionales tienen decidido convocar a que el Congreso trabaje durante el verano.

Los “prestadores independientes” tendrán una serie de obligaciones para ser incorporados a las plataformas, que son cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social, además de establecer que el chofer o repartidor de debe “tener cuenta bancaria o billetera electrónica cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) sea debidamente informada a la plataforma tecnológica, a fin de recibir las transferencias que correspondan por sus servicios”.

El rechazo de los bancos al proyecto

Las asociaciones bancarias dieron varios motivos por los cuales no es conveniente que las billeteras virtuales puedan pagar salarios o jubilaciones, y ponen como punto central la seguridad para los asalariados y jubilados:

“Solo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados. Casos recientes como Wenance o Sur Finanzas ponen de manifiesto la importancia de la autorización previa y supervisión posterior y continua por parte del BCRA. En las últimas tres décadas ni un solo asalariado o jubilado tuvo pérdida o demora alguna sobre sus haberes”, marcaron.

Otro punto es la reducción del crédito a personas y empresas: “Cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales, se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto. Las billeteras concentran casi la totalidad de los fondos que reciben de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) -así lo publicitan- y cuando esos fondos vuelven a los bancos, lo hacen como fondos institucionales, no aptos para préstamos”.

El punto sobre estabilidad sistémica fue otro ítem marcado: “El pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumenta el volumen de captación de ahorro periférico o ajeno al sistema formal y regulado, generando lo que se conoce como “banca en las sombras” o banca paralela”.

Destacaron la libertad y gratuidad para los asalariados y jubilados: “Una vez recibidos los fondos en una cuenta segura, los asalariados tienen la libertad de enviar -a su riesgo - la totalidad o parte de su dinero a una billetera virtual, Alyc u otra institución, si así lo decide; no tienen ninguna restricción”.

Y también subrayan la competencia: “Los bancos diariamente compiten para lograr ser elegidos por los asalariados y jubilados. No hay un argumento de falta de competencia que avale el pago de salarios o prestaciones en entidades de menor calidad crediticia o con menor nivel de institucionalidad”.

La respuesta

La Cámara Argentina Fintech (CAF) respondió al reclamo de los bancos con otros 5 argumentos, como que las billeteras son seguras y están reguladas: “Las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central. El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas.”

Los argentinos ya eligieron cómo manejar su dinero, aclaran: “Más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría generando rendimientos diarios vs. dejar el dinero en una cuenta sueldo a 0%. Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”

Las fintech permitieron que un sector históricamente olvidado accediera a créditos: “Más de 6 millones de personas acceden hoy a crédito fintech. Millones accedieron a un préstamo formal por primera vez. Es decir: las billeteras no restan crédito; impulsan inclusión financiera real.”

No existe ‘banca en las sombras’; todo está en el sistema financiero formal, indicaron: “Llamarlo ‘banca paralela’ es simplemente falso. Las billeteras no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos, no toman riesgos.”

Por último indicaron que más competencia es mejores servicios para las personas: “La competencia hace mejores servicios. La libertad los hace todavía mejores. Los trabajadores y jubilados deberían poder elegir dónde cobrar su dinero: donde les rinda más, donde les resulte más fácil, donde se sientan mejor tratados”.