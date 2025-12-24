sábado 27 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 11:03
Atención.

Bono de fin de año en Jujuy: hoy comienzan a pagar la primera cuota

Hoy comienzan a pagar la primera cuota del bono de fin de año a los empleados estatales de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El pago se efectúa a través de las cuentas habituales donde los trabajadores perciben sus haberes mensuales.

Cómo se distribuyen los montos

Los empleados estatales que perciben hasta $1.400.000 mensuales reciben un bono total de $300.000. Ese monto se divide en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.

En tanto, quienes superan ese nivel de ingresos acceden a un bono de $200.000, que también se paga en dos tramos iguales, distribuidos entre ambos meses.

Cronograma de pagos de los sueldos

Confirmaron el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para los agentes de la Administración Pública provincial. Los sueldos se pagarán en dos días correlativos.

2 de enero

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos
  • Administración Centralk
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano
  • Municipios

3 de enero

  • Ministerio de Educación
  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

Cronograma de pagos

