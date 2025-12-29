lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 07:00
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Hacienda había informado un error en la liquidación a algunos docentes de Jornada Extendida y confirmó la acreditación será este lunes 29.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Pago de bono.

Pago de bono.

Bono de fin de año.

Bono de fin de año.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Jujuy informó que se detectó un error en la liquidación del Bono para algunos docentes de Jornada Extendida. Por ese motivo, indicó que la acreditación correspondiente a la 1ra. cuota del Bono Extraordinario 2025 se realizará durante la jornada del lunes 29 del corriente mes.

Según el comunicado oficial, desde el ministerio se están llevando adelante, en el día de la fecha, los controles y las liquidaciones necesarias para solucionar el inconveniente mencionado y concretar la acreditación anunciada.

Además, la cartera de Hacienda precisó que el código de acreditación utilizado para esta liquidación no está sujeto a retenciones bancarias.

Por último, el Ministerio de Hacienda y Finanzas expresó disculpas por el inconveniente ocasionado y señaló que la situación será solucionada a la brevedad.

Bono de fin de año
Se paga el bono de fin de año.

Se paga el bono de fin de año.

El bono de fin de año en Jujuy: cuándo se paga

El bono extraordinario para empleados estatales se pagará en dos cuotas. La primera se acreditará el 27 de diciembre y la segunda el 15 de enero de 2026.

El beneficio será de $300.000 para quienes tengan salarios inferiores a $1.400.000 y de $200.000 para quienes superen ese monto.

