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7 de octubre de 2026 - 21:53
País.

Quini 6: los números ganadores del sorteo del miércoles 7 de octubre

Conocé los resultados del Quini 6 de este miércoles 7 de octubre, controlá tu cartón y descubrí si sos uno de los ganadores.

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Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 7 de octubre

                            • Tradicional

                            03 - 10 - 12 - 14 - 36 - 38

                            En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $1.854.657.756 para el próximo sorteo.

                            Con 5 aciertos hubo 11 ganadores, que se llevarán $3.745.891,64 cada uno.

                            Con 4 aciertos hubo 1.025 ganadores, que se llevarán $12.059,94 cada uno.

                            • La Segunda

                            05 - 12 - 13 - 23 - 24 - 35

                            En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $4.932.562.597 para el próximo sorteo.

                            Con 5 aciertos hubo 38 ganadores, que se llevarán $1.084.337,05 cada uno.

                            Con 4 aciertos hubo 1.792 ganadores, que se llevarán $6.898,13 cada uno.

                            • Revancha

                            06 - 07 - 08 - 39 - 40 - 41

                            En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $2.572.821.792 para el próximo sorteo.

                            • Siempre Sale Quini 6

                            04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42

                            Hubo 31 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $11.920.273,55 cada uno. Los afortunados apostadores realizaron sus respectivas jugadas en agencias de Santa Fe (nueve), Salta (dos), Santiago del Estero (uno), Entre Ríos (uno), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tres), Provincia de Buenos Aires (nueve) y Córdoba (tres), Corrientes (uno) y Mendoza (dos).

                            • Pozo Extra

                            03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 23 - 24 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41

                            Hubo 1.549 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $129.115,56 cada uno.

                            En la edición anterior del Quini 6, correspondiente al sorteo Nº 3414 del 4 de octubre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 45 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $11.108.448 cada uno.

                            Quini 6 - Sorteo

                            Quini 6 - Sorteo

                            ¿Qué días se sortea el Quini 6?

                            Esta es una de las búsquedas más frecuentes alrededor del juego: el Quini 6 se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 21:15.

                            De esta manera, después del concurso de este miércoles, el próximo sorteo regular será el domingo 11 de octubre de 2026.

                            ¿Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6?

                            Para los sorteos de los miércoles, la captura de apuestas está habilitada hasta las 19:45. Para los concursos de los domingos, el cierre habitual es el sábado a las 21.

                            Por eso, quienes quieran participar del sorteo de este miércoles deberán realizar su apuesta antes del horario de cierre establecido.

                            ¿Cómo se juega al Quini 6?

                            La mecánica principal es sencilla: cada apostador debe seleccionar seis números entre el 00 y el 45.

                            El juego cuenta con distintas modalidades: Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. La participación depende del tipo de apuesta realizada.

                            El Quini 6 es un juego poceado, lo que significa que los montos destinados a premios están relacionados con la cantidad de apuestas y con los pozos que puedan quedar acumulados de concursos anteriores.

                            ¿Qué pasó en el último sorteo del Quini 6?

                            El domingo 4 de octubre no hubo ganadores con seis aciertos en las principales modalidades, situación que permitió que el pozo estimado creciera hasta los $10.100 millones para este miércoles.

                            En el Siempre Sale, en cambio, hubo 45 ganadores de distintas provincias que acertaron cinco números y se repartieron más de $499,8 millones. Entre las provincias con apostadores premiados estuvo Jujuy.

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