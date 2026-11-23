Explosión en Ezpeleta: el instante en que un local de comidas estalló durante los festejos.

Los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta se vieron interrumpidos por una explosión que tomó por sorpresa a los vecinos y generó escenas de tensión. El incidente tuvo lugar el sábado por la noche, en la zona de Centenario y Bogotá, en el partido bonaerense de Quilmes.

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El estallido quedó registrado en videos que muestran cómo, en cuestión de segundos, la celebración se transformó en una escena de caos. Entre gritos y corridas , los vecinos intentaron alejarse del lugar mientras una fuerte llamarada daba inicio a un incendio en uno de los puestos gastronómicos del predio.

Un local de comida explotó durante los festejos por el aniversario de la ciudad de Ezpeleta: hay al menos siete heridos. https://t.co/dw8XKKTG7n

El estallido tuvo lugar cerca de las 22:30 , cuando los vecinos disfrutaban de un espectáculo musical. Tras advertir lo sucedido, el locutor pidió desalojar el predi o y la celebración debió ser interrumpida.

Como consecuencia del episodio, siete personas resultaron heridas. De acuerdo con lo informado por el jefe de Bomberos de Quilmes, la mayoría sufrió lesiones durante la explosión que dio origen al incendio del comercio.

El herido de mayor gravedad es un hombre de 32 años que presenta quemaduras en el 50% del cuerpo. Las lesiones afectan principalmente el torso, los brazos y parte de la cara, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes.

Una joven de 19 años también resultó herida durante el episodio. Presentaba quemaduras en la cara y cortes en el brazo derecho, mientras que su hermano debió ser atendido por los médicos.

Por otro lado, una chica de 22 años sufrió heridas en un ojo por astillas de vidrio y cortes en el cuero cabelludo, luego de que explotara una vidriera. Entre los afectados también hubo una nena de 11 años, que sufrió un corte en la cabeza y fue llevada a un hospital por sus padres.

Además, otras dos mujeres sufrieron lesiones durante el incidente. Una de ellas fue atendida en el lugar por los equipos médicos que llegaron para intervenir en la emergencia.

En el operativo participaron bomberos, personal del SAME y equipos de emergencia, que trabajaron para extinguir el fuego, asistir a los heridos y evitar que el incendio alcanzara otros sectores. La investigación busca determinar qué provocó la explosión.

La hipótesis del incendio en Ezpeleta

Por el momento, las autoridades no confirmaron qué provocó la explosión. Sin embargo, la información preliminar apunta a una posible falla en una garrafa de gas instalada en la cocina del comercio, que funcionaba con normalidad y estaba abierto al público.

El estallido ocurrió cerca del escenario en el que tocaba Los Leales, por lo que el show tuvo que ser suspendido. Tras el incidente, Bomberos Voluntarios del distrito y equipos del SAME desplegaron un operativo para atender a los lesionados y organizar su derivación a hospitales.

A través de un comunicado, la Municipalidad señaló que el origen de la explosión todavía es materia de investigación. En ese sentido, confirmó que interviene la Fiscalía N° 22, bajo la carátula de lesiones culposas.

También manifestó su solidaridad con los heridos y sus familiares, y aseguró que permanece a disposición para brindarles acompañamiento.