Murió otro operario de MetroGAS y ya son dos las víctimas por la explosión en Lanús.

La explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada , localidad del partido de Lanús , se cobró una nueva vida. Durante la mañana de este jueves falleció uno de los empleados de MetroGAS que seguían internados en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio Fitz Roy .

Sociedad. Explosión de un caño de gas en Lanús: investigan a MetroGAS y hay dos detenidos

País. Una fuerte explosión de gas en Lanús dejó 20 heridos y por lo menos un muerto

A raíz de esta muerte, asciende a dos la cantidad de trabajadores que perdieron la vida por el incendio que se desató a partir de una pérdida de gas .

El hombre, que tenía 44 años , integraba el grupo de cinco operarios que habían sido trasladados al hospital en condiciones críticas luego del accidente. Los cuatro restantes permanecen internados y, por ahora, no se dieron a conocer novedades acerca de su estado de salud .

A raíz de la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires , el cuerpo del trabajador será examinado por la Morgue Judicial de la Nación , de acuerdo con la información a la que pudo acceder la prensa.

Tras confirmarse la muerte del operario, Metrogas manifestó sus condolencias y señaló que está brindando contención a sus seres queridos, además de asistir a los allegados de los demás trabajadores afectados, junto con sus compañeros y amigos.

Por otra parte, la compañía comunicó que puso a disposición asistencia psicológica para todo aquel que requiera ese acompañamiento y solicitó consideración hacia el personal que enfrenta el dolor de haber perdido a uno de sus colegas.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El accidente tuvo lugar el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, cuando una tuneladora operada por una firma contratada por Metrogas perforó accidentalmente un conducto de media presión en el marco de las tareas destinadas a modernizar la red de distribución.

Fuerte explosión en Lanús por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación: hay 20 heridos y 5 con quemaduras graves

El desperfecto ocasionó un escape de gas de gran magnitud que desencadenó un foco ígneo y, posteriormente, una detonación. El fuego se propagó hacia viviendas y locales comerciales cercanos, lo que obligó a evacuar a una gran cantidad de residentes mientras los equipos de emergencia intervenían en el área.

De acuerdo con el informe que Defensa Civil dio a conocer ese mismo día, un total de 21 personas debieron ser derivadas a diferentes establecimientos sanitarios, mientras que otras fueron atendidas directamente en el lugar del incidente.

La compañía comunicó que logró detener el escape de gas y apagar las llamas en las primeras horas del sábado. En paralelo, los organismos correspondientes continúan relevando las consecuencias materiales del incidente y llevando adelante las pericias para esclarecer cómo se produjo y establecer si existen responsables.