Los preparados domésticos para combatir ratones y cucarachas pueden disminuir la presencia de estos insectos y roedores durante una noche, aunque no aseguran la eliminación de una colonia que ya se haya establecido dentro de la casa. Es por eso que hay ocasiones que resulta útil conocer trucos caseros para quitarlas por completo.

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Los productos caseros con aromas intensos pueden hacer que ciertos espacios resulten menos atractivos para los ratones, mientras que la combinación de bicarbonato y azúcar puede tener efectos sobre las cucarachas que consumen esa preparación.

La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los métodos preparados en el hogar no sustituyen medidas fundamentales como mantener los ambientes limpios , evitar la acumulación de humedad , bloquear posibles entradas y disponer correctamente de los desechos.

Después de aplicar algún tratamiento durante la noche, los habitantes de una casa pueden observar una menor presencia de ratones o cucarachas , sobre todo en espacios como la cocina. Sin embargo, esta reducción no significa necesariamente que el problema esté resuelto: las plagas podrían haberse trasladado hacia otras habitaciones o continuar refugiadas en hendiduras , estructuras internas de las paredes y sitios donde se guardan objetos.

El aceite de menta puede alejar a los roedores de zonas puntuales

Debido a la intensidad de su fragancia, el aceite esencial de menta suele emplearse para ahuyentar roedores. Cuando se aplica en ambientes interiores, su olor puede provocar que los ratones se alejen por un tiempo de alacenas, lugares donde se almacenan alimentos, rincones próximos a la pileta y otros espacios por los que suelen circular.

Investigaciones mencionadas por la Universidad de Auburn, en Estados Unidos, señalan que este producto también puede actuar como repelente de cucarachas de las variedades americana y alemana. Sin embargo, las pruebas realizadas en laboratorios demostraron que su efectividad varía según la cantidad utilizada y la forma en que se distribuye.

El mentol y la mentona, dos sustancias que forman parte de la composición de la menta, tienen la capacidad de modificar las reacciones de ciertos insectos. Si se utilizan en cantidades elevadas, incluso pueden ocasionarles toxicidad, aunque en los ambientes domésticos suelen emplearse principalmente para generar un límite olfativo que los mantenga alejados.

En los roedores, respirar una fragancia demasiado intensa puede provocarles molestias en la nariz y llevarlos a evitar los sectores donde se aplicó el producto. Este efecto podría justificar que algunas personas detecten una disminución de los movimientos nocturnos de los ratones después de colocarlo cerca de los lugares por los que ingresan.

El efecto del producto tiene una duración limitada: con el transcurso del tiempo, la fragancia se debilita y los ratones pueden regresar si encuentran dentro del hogar fuentes de alimento, agua o lugares donde esconderse.

Los especialistas también señalan que, cuando no existe un obstáculo concreto que les impida avanzar, los animales pueden habituarse a determinados estímulos. Por eso, un roedor podría atravesar un sector cuyo aroma le resulte molesto si necesita llegar hasta la comida o encontrar un sitio donde resguardarse de las bajas temperaturas.

Una barrera aromática no elimina una plaga establecida

Los pequeños trozos de algodón humedecidos con aceite esencial previamente diluido pueden distribuirse en los lugares por donde suelen circular los roedores, detrás de los muebles, junto a las tuberías o en el interior de las alacenas. Otra alternativa son los productos en aerosol disponibles en el mercado, que se comercializan para ahuyentar ratones, cucarachas y distintas clases de insectos.

La finalidad de estos métodos es conseguir que las plagas se alejen de determinados ambientes de la vivienda. Sin embargo, su aplicación no significa que los animales hayan abandonado el domicilio de manera permanente.

Los ratones pueden buscar refugio en otros sectores, como espacios entre el techo y el cielorraso, cuartos de guardado, cavidades dentro de las paredes o incluso propiedades cercanas. Por eso, que se los vea con menor frecuencia en la cocina no necesariamente indica que haya menos ejemplares, sino que podrían haber cambiado sus zonas habituales de circulación.

Por otro lado, no se recomienda colocar productos con menta cerca de las trampas con cebo para cucarachas. La fragancia intensa puede provocar que estos insectos se alejen del lugar y, como consecuencia, disminuya la cantidad de alimento tóxico que ingieren.

La sugerencia es utilizar cada recurso en sectores diferentes: los preparados con fragancias intensas pueden distribuirse en las inmediaciones de los accesos o escondites frecuentados por los ratones, mientras que los productos con cebo destinados a eliminar cucarachas deben ubicarse en espacios secos donde se haya detectado su presencia.

El uso de esencias concentradas también exige ciertas precauciones. Quienes padecen asma o problemas en las vías respiratorias pueden experimentar reacciones adversas al entrar en contacto con estos aromas, especialmente si permanecen en ambientes con escasa circulación de aire.

En las viviendas donde hay animales domésticos es necesario tomar recaudos adicionales. Ciertas sustancias presentes en los aceites esenciales pueden resultar tóxicas para los gatos cuando se aplican en dosis altas o si las mascotas tienen contacto directo con ellas.

Una preparación de azúcar y bicarbonato para combatir cucarachas

La combinación de azúcar y bicarbonato de sodio figura entre los remedios caseros más populares para intentar eliminar cucarachas. Mientras que el componente dulce sirve para atraer a los insectos, el bicarbonato produce su efecto una vez que es ingerido.

De acuerdo con la teoría que sustenta esta alternativa, el bicarbonato ingresa al aparato digestivo de las cucarachas y puede provocar una reacción que libera dióxido de carbono. Cuando el gas se acumula en el interior del insecto, puede ocasionarle lesiones internas.

En 2025, la revista científica The Journal of Basic and Applied Zoology publicó un estudio denominado “Non-insecticidal control of domestic and peri-domestic species of cockroach”. El ensayo analizó el funcionamiento de trampas que contenían bicarbonato en habitaciones de estudiantes, espacios de cocina y depósitos. Además, examinó la eficacia del azúcar y la mantequilla de maní para atraer a los insectos y obtuvo porcentajes de mortalidad que oscilaron entre el 78,6% y el 85,2%.

La investigación no se llevó adelante bajo parámetros de laboratorio ni demostró que fuera posible acabar por completo con la plaga o provocar la muerte de todos los ejemplares en un plazo de 24 horas. Los datos obtenidos reflejan una disminución de la presencia de cucarachas en viviendas reales, pero no permiten afirmar que una cantidad reducida de esta preparación sea suficiente para terminar con una invasión por sí sola.

Dentro de una casa, estos insectos pueden acceder a distintas fuentes de alimento, como restos de comida, residuos de grasa, desperdicios o productos que quedaron fuera de envases herméticos. Ante la disponibilidad de otras opciones, podrían ignorar el cebo preparado y, en consecuencia, su efectividad sería considerablemente menor.

Para preparar esta mezcla, se recomienda combinar la misma cantidad de bicarbonato de sodio y azúcar. Luego, hay que distribuirla en pequeños contenedores de poca altura, como tapas de frascos, y ubicarlos en sectores estratégicos: detrás de la heladera, debajo de la pileta de la cocina, en los estantes inferiores de las alacenas o junto al recipiente de la basura.

Es importante conservar el preparado libre de humedad. Cuando se moja, se compacta, acumula suciedad o deja de tener una consistencia pulverulenta, puede perder su capacidad de atraer a estos insectos, por lo que será necesario renovarlo.

El bicarbonato no es una solución comprobada para ratones

La combinación de bicarbonato y azúcar no debe considerarse una alternativa comprobada para combatir las infestaciones de ratas o ratones. El organismo de estos animales funciona de manera diferente al de las cucarachas y no existen estudios que respalden que esta preparación produzca en los roedores un resultado similar.

Por otro lado, los preparados caseros que mezclan pepino con bicarbonato parten de la hipótesis de que el aroma de esta hortaliza podría actuar como repelente frente a determinadas plagas. Esto se relaciona con la presencia de cucurbitacinas en el pepino, unas sustancias de origen natural que se caracterizan por su sabor amargo.

Por lo general, se recomienda distribuir trozos o rodajas de pepino en lugares como la parte inferior de los electrodomésticos, los alrededores de los desagües, las proximidades del basurero o los sectores con poca iluminación. Sin embargo, su acción sería limitada en el tiempo, ya que, a medida que el vegetal pierde humedad, también se debilita su aroma.

Hasta el momento, no hay pruebas suficientes que permitan asegurar que la combinación de pepino y bicarbonato sea capaz de acabar con una colonia de ratones o ratas ya instalada.

Esta preparación podría utilizarse para observar posibles cambios en la actividad de los animales, pero de ninguna manera reemplaza el uso de trampas, la reparación de aberturas por las que puedan ingresar ni la intervención de especialistas en control de plagas.

Que un roedor deje de frecuentar el sector en el que se distribuyeron trozos de pepino no significa necesariamente que se haya marchado de la casa. Es posible que haya modificado sus trayectos habituales o trasladado el lugar donde permanece a un rincón más protegido y difícil de detectar.

La limpieza nocturna define el resultado de cualquier remedio

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aconseja implementar un sistema de Control Integrado de Plagas, que prioriza la eliminación de fuentes de alimento, agua y posibles escondites antes de utilizar productos químicos o preparados domésticos. Este criterio se basa en que los insectos y roedores tienden a instalarse en aquellos lugares donde cuentan con los recursos necesarios para mantenerse con vida.

Las tareas de higiene requieren retirar cualquier resto de comida, suciedad grasosa, vajilla sin lavar y desperdicios. Por su parte, los productos secos deben conservarse dentro de envases herméticos, mientras que la comida de los animales domésticos debe retirarse durante la noche para evitar que quede al alcance de las plagas.

Otro aspecto fundamental es evitar la acumulación de agua. Para ello, es necesario solucionar las pérdidas en canillas, conductos y sistemas de desagüe, debido a que la presencia de humedad y agua accesible facilita la supervivencia de las cucarachas y puede atraer a los roedores.

También es conveniente bloquear los posibles accesos mediante el cierre de aberturas y fisuras en torno a las tuberías, los marcos de puertas y ventanas, los zócalos y las paredes. A su vez, se aconseja deshacerse de cajas, papeles y elementos guardados en exceso, ya que estos materiales pueden convertirse en refugios para las plagas o servirles para construir sus nidos.

Los dispositivos diseñados para capturar ratones sirven para comprobar si estos animales continúan circulando por la vivienda. En el caso de las cucarachas, las placas pegajosas ayudan a identificar su presencia y reconocer cuáles son los sectores que necesitan mayor higiene o donde sería conveniente distribuir cebos.

Desde la EPA señalan que incrementar la dosis de un producto no significa necesariamente obtener mejores resultados. La aplicación excesiva de cualquier sustancia, incluidos los preparados caseros, puede representar un peligro mayor para los chicos, los animales domésticos y quienes tienen una sensibilidad particular.

Los restos de roedores deben limpiarse sin barrer ni aspirar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan extremar las precauciones cuando se encuentran heces, rastros de orina, nidos o ejemplares de roedores sin vida. La limpieza directa con escobas o aspiradoras puede hacer que partículas potencialmente contaminadas se propaguen por el ambiente.

Como primer paso, se debe dejar circular el aire en la habitación durante un mínimo de media hora. Una vez cumplido ese tiempo, hay que colocarse guantes y rociar los desechos con algún producto desinfectante o una preparación a base de lavandina.

Es necesario dejar actuar la sustancia durante cinco minutos como mínimo antes de intervenir. Cumplido ese plazo, los restos deben recogerse con papel absorbente y colocarse en una bolsa que pueda cerrarse herméticamente para su descarte.

Mantener la higiene de manera adecuada también resulta fundamental para combatir una infestación. Si bien los ratones pueden retirarse de determinados ambientes o quedar atrapados, los restos que dejan a su paso todavía pueden representar una amenaza para la salud de quienes viven en la casa.