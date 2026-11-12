Así es el truco casero para mantener los placares sin malos olores con arroz y lavanda.

La combinación de granos de arroz sin cocinar y flores de lavanda deshidratadas , colocada en una pequeña bolsa de tela , funciona como un truco casero para retener el exceso de vapor de agua que se concentra en los armarios. Esta acumulación de humedad favorece la aparición de aromas desagradables y hongos en las prendas guardadas.

Sociedad. Así es el truco del talco para quitar manchas de la ropa y cuidar las prendas delicadas

Su preparación es sencilla, lleva apenas unos minutos y no demanda la compra de sustancias especiales ni implica costos extra. Una vez listo, el recipiente puede distribuirse en distintos sectores del mueble, como los compartimentos, las repisas o incluso sujeto a un gancho para ropa . Para conservar sus propiedades, es recomendable controlar su estado y renovarlo cada 15 o 20 días .

Sin embargo, antes de recurrir a esta alternativa doméstica , es importante conocer qué factores provocan que los placares acumulen olores desagradables .

Por sus características, un armario que permanece cerrado constituye un ambiente con escasa circulación de aire. De acuerdo con información de la Universidad de Florida , difundida mediante su programa de extensión dedicado a cuestiones agrícolas y del hogar, los placares figuran entre los tres sectores de una vivienda más propensos a desarrollar hongos , al igual que los cuartos de baño y los dormitorios.

El inconveniente radica, según explica el mismo material, en que el vapor de agua puede ingresar al interior del mueble con relativa facilidad, pero encuentra mayores dificultades para salir.

De esta manera, cuando las puertas permanecen clausuradas durante varias horas, la humedad liberada por las prendas, el calzado e incluso las paredes que dan al exterior queda concentrada en ese espacio, sin posibilidades suficientes de dispersarse.

Por su parte, el servicio de extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte advierte sobre otro factor que aumenta el riesgo de aparición de hongos durante los meses de invierno: los armarios apoyados sobre muros que dan al exterior. Esto se debe a que las bajas temperaturas de esas superficies enfrían el aire del placard y favorecen que el vapor de agua se transforme en gotas por condensación.

Por qué el arroz crudo funciona como absorbente de humedad

El arroz sin cocinar puede utilizarse como un absorbente natural de la humedad, ya que tiene la capacidad de captar y conservar parte del vapor de agua presente en el ambiente que lo rodea.

Desde el servicio de extensión de la Universidad Estatal de Iowa destacan sus propiedades y lo presentan como una solución práctica, accesible y de bajo costo para reducir la humedad en lugares de dimensiones reducidas y con poca ventilación, como recipientes o cajones cerrados.

Gracias a su capacidad para retener agua, los granos de arroz también se colocan habitualmente en los recipientes donde se guarda la sal, con el objetivo de evitar que se formen grumos por efecto de la humedad ambiental. Incluso, recurrir a este alimento es uno de los recursos domésticos más populares cuando se busca quitarle la humedad a un teléfono celular que entró en contacto con el agua.

En el interior de un armario, este principio funciona de manera similar: al introducir el arroz en una pequeña bolsa de tela, sus granos ayudan a recoger parte del vapor presente en el ambiente y reducen las posibilidades de que se deposite en forma de humedad sobre las prendas, las superficies de madera o los laterales del mueble.

La lavanda aporta aroma y ayuda a mantener la ropa en buen estado

Incorporar flores de lavanda deshidratadas a la bolsita que contiene el arroz permite sumar una segunda función al preparado: mientras los granos ayudan a reducir el vapor de agua, la planta perfuma el interior del armario. Su fragancia se desprende de manera gradual, por lo que puede mantenerse durante varias semanas, a diferencia de lo que sucede con los productos aromáticos en aerosol, cuyo efecto suele ser más inmediato y pasajero.

Para aprovechar esta propiedad, es fundamental comprobar que la lavanda se encuentre totalmente libre de humedad antes de introducirla en el recipiente de tela.

Cuando se incorpora lavanda que todavía conserva agua, el resultado puede ser justamente el opuesto al esperado: en vez de dejar un perfume agradable, la humedad favorece la aparición de hongos en el interior de la bolsita.

Uno de los procedimientos más prácticos para deshidratar esta planta sin salir de casa consiste en recolectar los tallos antes de que los capullos terminen de abrirse. Luego, hay que reunirlos en atados pequeños y suspenderlos invertidos en un ambiente protegido de la luz, sin humedad y con circulación de aire. El proceso suele demandar entre dos y cuatro semanas.

El secado habrá finalizado cuando los tallos adquieran una textura rígida y se quiebren con facilidad, mientras que las flores puedan separarse sin esfuerzo. En ese momento, la lavanda estará en condiciones de utilizarse.

Cómo armar el saquito paso a paso

Para preparar el pequeño recipiente, es importante elegir un material permeable que favorezca la circulación del aire, por ejemplo, una funda de algodón o lino. No se recomienda utilizar envoltorios plásticos ni tejidos artificiales, ya que pueden impedir la ventilación y favorecer la retención de agua en su interior.

El siguiente paso consiste en incorporar granos de arroz sin cocinar hasta ocupar aproximadamente la mitad de la bolsa. Después, se añade un puñado de lavanda deshidratada y se asegura la abertura con un nudo o algún tipo de cierre para impedir que los ingredientes se escapen.

Una vez preparada, la bolsita puede ubicarse en diferentes sectores del armario, como los rincones, el interior de los compartimentos o entre las prendas, especialmente en aquellos lugares donde se concentra mayor cantidad de humedad.

En vez de recurrir a un único recipiente de gran tamaño, resulta más conveniente repartir pequeñas bolsitas en distintos puntos del placard. De esta manera, el arroz puede actuar sobre una superficie más amplia y contribuir a controlar la humedad en varias áreas del mueble al mismo tiempo.

Señales de que el saquito ya cumplió su función

Con el transcurso del tiempo, los granos de arroz van reteniendo cada vez más vapor de agua hasta alcanzar su límite de absorción. Cuando esto sucede, el material ya no puede cumplir correctamente su función de deshumidificador.

Una manera sencilla de advertir que llegó ese momento es comprobar su textura y apariencia: si al tocarlos se percibe humedad o presentan un volumen un poco mayor al que tenían originalmente, significa que comenzaron a saturarse y necesitan ser reemplazados.

Una vez que los granos alcanzan su máxima capacidad para retener humedad, lo aconsejable es descartar la mezcla utilizada y preparar nuevamente la bolsita con arroz sin cocinar y flores de lavanda recién secas.

Dejar el material completamente saturado dentro del armario puede generar el efecto opuesto al buscado y contribuir al desarrollo de hongos, tal como advierte la información de la Extensión de la Universidad Estatal de Iowa sobre el funcionamiento de los absorbentes naturales de humedad. Este fenómeno también puede provocar que el moho vuelva a aparecer.

La ventilación diaria es el complemento que no debe faltar

Por más que estos recursos caseros puedan ayudar a controlar el exceso de humedad, no reemplazan una ventilación adecuada. En ese sentido, la Universidad de Florida aconseja dejar las puertas del armario abiertas durante el mayor tiempo posible o colocar modelos que incorporen aberturas de ventilación, de modo que el aire pueda circular aun cuando el mueble permanezca cerrado.

Otra de las medidas recomendadas consiste en impedir que las prendas, el calzado u otros elementos que todavía estén húmedos tengan contacto directo con la superficie del suelo del placard. Esto se debe a que esa zona suele retener el agua con mayor facilidad y dificulta su evaporación.

Despejar la parte inferior del armario y quitar de allí los paquetes, las cajas y otros elementos acumulados permite mejorar la distribución del aire y evitar que queden sectores sin ventilación.

Si el aroma desagradable continúa incluso después de colocar la bolsita y dejar que el interior del placard se airee, es posible que el origen del inconveniente exceda al propio mueble. En esos casos, podría estar relacionado con un nivel elevado de humedad en todo el dormitorio o con alguna pérdida de agua en las inmediaciones.

Ante ese escenario, la combinación de arroz y lavanda ya no alcanza para solucionar el problema. Lo más conveniente es identificar y corregir el origen de la humedad antes de continuar probando alternativas domésticas que no resolverán la causa real.