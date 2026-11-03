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3 de noviembre de 2026 - 17:12
Sociedad.

Así es el truco del talco para quitar manchas de la ropa y cuidar las prendas delicadas

Este producto puede ayudar a absorber ciertas manchas y recuperar tejidos. Cómo aplicarlo correctamente y en qué casos conviene utilizarlo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así es el truco del talco para quitar manchas de la ropa y cuidar las prendas delicadas.

Así es el truco del talco para quitar manchas de la ropa y cuidar las prendas delicadas.

Encontrar restos de grasa en la ropa que nos gusta puede convertirse en un verdadero disgusto. Una salpicadura durante la preparación de la comida, una gota de aderezo o un simple accidente bastan para que la sustancia oleosa se adhiera rápidamente al tejido y quede atrapada entre sus fibras. Para resolver este problema, existe un truco muy eficaz.

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Por este motivo, eliminar esas marcas suele ser una tarea complicada y los productos de lavado habituales no siempre alcanzan para quitarlas por completo. En lugar de recurrir a productos quitamanchas de uso industrial, que pueden deteriorar las prendas con el uso, hay una alternativa doméstica, accesible y sencilla: utilizar talco en polvo.

Este elemento de uso habitual tiene una gran capacidad para retener líquidos y sustancias grasas. Su composición liviana y llena de pequeños poros permite que el talco absorba los restos de aceite de las prendas como si fuera una esponja, evitando que se adhieran profundamente a las fibras y se vuelvan más difíciles de quitar.

A diferencia de los productos de limpieza con componentes abrasivos, que pueden resultar demasiado fuertes, este método permite retirar las manchas sin dañar los tejidos, incluso cuando se trata de prendas delicadas o textiles utilizados en el hogar.

El truco paso a paso

La clave para obtener buenos resultados con esta solución doméstica está en actuar sin demora. Intervenir apenas ocurre el derrame o la salpicadura aumenta las posibilidades de quitar la suciedad sin que la prenda sufra daños. Estos son los pasos que hay que seguir para poner en práctica el método de manera adecuada:

  • Absorber los restos de grasa: Apenas aparezca la marca, apoya suavemente papel de cocina o una servilleta que tenga capacidad de absorción sobre el área afectada, de manera que retenga la mayor cantidad posible de aceite. Evita realizar movimientos de fricción, porque al refregar la superficie solo lograrás extender la mancha por la prenda.

  • Cubrir con talco: Distribuye una cantidad abundante de polvo de talco sobre la zona sucia, procurando formar una cobertura pareja que abarque toda la superficie donde se haya extendido la grasa.

  • Dejar que el talco haga efecto: Es necesario darle tiempo al polvo para que capture los restos de grasa. Lo recomendable es esperar al menos 20 minutos, aunque, si la marca resulta más difícil de eliminar, se puede prolongar el reposo durante varias horas o hasta 24 horas.

  • Eliminar los restos de talco: Una vez cumplido el período de espera, quita el polvo acumulado con ayuda de una cuchara pequeña o una espátula. Otra posibilidad es sacudir enérgicamente la prenda al aire libre para desprenderlo por completo.Preparar la prenda antes de lavarla: Coloca un poco de jabón neutro sobre el sector afectado y distribúyelo con delicadeza mediante un cepillo de dientes previamente mojado, realizando movimientos circulares. Una vez que aparezca una ligera espuma, lleva la ropa al lavarropas y selecciona un ciclo de lavado convencional, respetando las indicaciones de la etiqueta.

Si surge este inconveniente en el hogar y no tienes talco disponible, puedes recurrir a otros productos habituales de la cocina que también tienen la capacidad de absorber la grasa. Una de las alternativas es la fécula de maíz, también llamada maicena, cuya textura fina permite utilizarla sobre las prendas y conseguir un efecto similar al del talco.

Bicarbonato de sodio, otro aliado

Otra opción consiste en preparar una mezcla con bicarbonato de sodio y unas gotas de agua hasta conseguir una consistencia pastosa y espesa. Luego, se aplica sobre la mancha y se distribuye con movimientos delicados antes de lavar la prenda como de costumbre.

En el caso de materiales que requieren cuidados especiales, como el terciopelo o la gamuza, conviene optar por sal de mesa de grano fino. Sus pequeñas partículas tienen la capacidad de retener la grasa y pueden retirarse fácilmente, sin que queden restos acumulados entre las fibras.

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