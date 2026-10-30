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30 de octubre de 2026 - 16:40
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Cómo saber si el freezer pierde frío: el truco que ayuda a ahorrar electricidad

Una prueba con papel permite detectar fallas en el cierre de la puerta. Un burlete dañado o sucio puede aumentar el trabajo del motor y el consumo eléctrico.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo saber si el freezer pierde frío: el truco que ayuda a ahorrar electricidad.

Cómo saber si el freezer pierde frío: el truco que ayuda a ahorrar electricidad.

El freezer es el único aparato del hogar que permanece en funcionamiento de manera constante, durante las 24 horas. Su desempeño resulta fundamental tanto para mantener los alimentos en condiciones adecuadas como para determinar una parte importante de la electricidad que se consume en la vivienda.

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No obstante, al intentar encontrar las causas de un aumento en la factura de luz, generalmente se apunta a posibles desperfectos en el motor o problemas con el termostato. En ese análisis suele pasarse por alto una pieza que está sometida al uso y al deterioro cotidiano: el burlete de la puerta.

Estas bandas de material elástico tienen como objetivo garantizar un cierre completamente aislado, capaz de evitar que el frío del interior se escape y que el aire caliente del ambiente ingrese al aparato. Cuando el burlete se despega, se ensucia o pierde su forma original, el compresor necesita funcionar durante mucho más tiempo para conservar el nivel térmico establecido.

El problema radica en que estas pérdidas de aire suelen ser difíciles de detectar sin una revisión específica: aunque exista una filtración, la puerta puede aparentar que cierra y ajusta perfectamente.

Para comprobar si la puerta no está cerrando correctamente antes de que el desperfecto provoque un incremento considerable en el consumo eléctrico o termine ocasionando un daño de mayor gravedad, no es necesario recurrir a instrumentos especializados ni solicitar la intervención de un técnico. Existe una prueba sencilla que puede realizarse en casa y cuyos resultados se obtienen en pocos minutos.

Cómo hacer la prueba del folio en el freezer, paso a paso

  • Reúne los elementos necesarios: Busca una hoja de papel convencional, de tamaño A4 o de dimensiones parecidas.

  • Ubica el papel: Abre el frigorífico e introduce una parte de la hoja entre el burlete y el marco de la puerta, dejando el resto hacia afuera.

  • Vuelve a cerrar: Cierra la puerta como lo haces habitualmente, sin ejercer una presión adicional. El papel tiene que quedar sujeto entre la junta y el borde del aparato.

  • Comprueba el nivel de ajuste: Toma el extremo que quedó fuera y tira de él con delicadeza. Lo importante es observar qué fuerza debes hacer para conseguir que la hoja se deslice y salga.

Si al tirar de la hoja encontrás resistencia y no podés extraerla con facilidad, quiere decir que la junta ejerce la presión necesaria para mantener un cierre adecuado en ese sector. En cambio, si el papel se desliza sin esfuerzo, prácticamente no ofrece oposición o incluso se desprende solo, es señal de que el burlete ya no cumple correctamente su función de sujeción.

Es recomendable hacer la misma prueba en diferentes puntos del perímetro de la puerta, tanto en la parte de arriba y de abajo como en los dos costados. Esto se debe a que el deterioro de la goma puede avanzar de forma irregular y no afectar por igual a toda la superficie.

Conservar el frío del freezer: ¿Qué hacer si la junta no presiona bien?

Que la prueba con la hoja de papel arroje un resultado negativo no significa necesariamente que haya que reemplazar el burlete de manera inmediata por uno nuevo.

En muchos casos, los problemas de sujeción y el contacto deficiente con el marco no responden a un deterioro de la pieza, sino a la suciedad que se acumula con el paso del tiempo, como grasa, partículas de polvo o pequeños residuos de comida que se adhieren durante el uso cotidiano y dificultan el correcto cierre de la puerta.

Lavar cuidadosamente toda la junta con una mezcla de agua templada y jabón neutro suele alcanzar para recuperar la elasticidad que tenía originalmente y lograr que vuelva a ajustarse de manera adecuada.

En caso de que, después de completar una higienización exhaustiva, el papel siga deslizándose sin encontrar resistencia, o se detecten a simple vista rajaduras pronunciadas, una dureza excesiva o alteraciones permanentes en la forma de la goma, será necesario adquirir una pieza de reemplazo e instalarla.

Realizar este sencillo trabajo de mantenimiento sin dejar pasar demasiado tiempo permite evitar un gasto innecesario de electricidad y contribuye a extender considerablemente la durabilidad del freezer.

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