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16 de octubre de 2026 - 16:53
Sociedad.

Trucos caseros: ¿Cómo recuperar el blanco de la ropa sin lavandina?

Un método sencillo permite devolverles luminosidad a la ropa sin recurrir al cloro ni a productos de limpieza agresivos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo recuperar el blanco de la ropa sin lavandina.

Cómo recuperar el blanco de la ropa sin lavandina.

Los trucos prácticos para resolver inconvenientes cotidianos se han convertido en una tendencia que despierta cada vez más interés. Su expansión resulta llamativa, especialmente por la facilidad con la que permiten afrontar pequeñas dificultades de la vida diaria. Ejemplo de ello son estas opciones para recuperar el blanco de la ropa.

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En este contexto, cada vez son más quienes recurren a estos métodos alternativos en busca de opciones accesibles, que requieran pocos materiales o ingredientes y puedan ponerse en práctica sin complicaciones.

Eliminar las marcas difíciles de la ropa o devolverles a las prendas un aspecto más claro puede convertirse en un proceso complicado, sobre todo cuando se intenta utilizar productos como la lejía o el cloro, que deben manipularse con precaución para evitar daños en los tejidos. Sin embargo, hay una alternativa doméstica que permite conseguir un efecto similar sin tener que recurrir a ninguno de estos productos químicos.

Cuidá el blanco de tu ropa sin lavandina ni cloro

En la actualidad, una cantidad creciente de personas opta por soluciones hechas en casa para hacer frente a esas dificultades cotidianas que pueden generar molestias en el hogar. La popularidad de estos métodos alternativos no se explica únicamente por la facilidad con la que pueden ponerse en práctica ni por la escasa cantidad de materiales que requieren, sino, sobre todo, por el reducido gasto que implican, ya que permiten resolver distintos inconvenientes sin necesidad de invertir demasiado dinero.

Con el paso del tiempo, ciertas marcas y residuos pueden alterar la apariencia de las prendas claras, provocando que algunas zonas adquieran una coloración amarillenta o presenten tonalidades diferentes según el origen de la suciedad. Por otro lado, también existe la posibilidad de que quieras modificar el aspecto de una pieza de ropa para devolverle su blancura original. Por estos motivos, conocer distintos métodos para aclarar los tejidos y recuperar su color resulta fundamental a la hora de cuidar la vestimenta.

Por lo general, para devolverles la blancura a las prendas se recurre a productos como la lejía o el cloro. Sin embargo, hay otros procedimientos domésticos que permiten conseguir resultados similares sin depender exclusivamente de estas sustancias. Estas alternativas se destacan por su practicidad y bajo costo, ya que no requieren adquirir numerosos productos ni realizar grandes desembolsos: basta con aprovechar algunos artículos y componentes que habitualmente se encuentran en cualquier hogar.

Existen dos métodos domésticos que permiten aclarar los tejidos de manera práctica y sin gastar demasiado dinero. Para ponerlos en marcha, solo necesitas dos ingredientes que suelen estar presentes en muchos hogares: el zumo de limón y el bicarbonato de sodio, elementos principales de estas alternativas para recuperar la blancura de las prendas.

El truco para recuperar el blanco de la ropa con ingredientes caseros

A continuación, te explicamos detalladamente cómo llevar a cabo cada uno de estos procedimientos para que puedas aplicarlos paso a paso.

  • Zumo de limón: este producto natural puede contribuir a devolverles un aspecto más claro a las prendas blancas, ya que posee propiedades astringentes que favorecen la eliminación de residuos y ayudan a higienizar y aclarar los tejidos. Además, puede emplearse en ropa confeccionada con diversos materiales, entre ellos la seda, el lino, el algodón y el poliéster, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de cuidado específicas de cada tela. En un recipiente amplio, combina el zumo de limón con cinco litros de agua templada o caliente. Sumerge las prendas blancas en la preparación y déjalas reposar durante aproximadamente dos horas. Una vez transcurrido ese tiempo, aclara la ropa con agua y extiéndela al aire libre para que reciba la luz solar. Como último paso, realiza el lavado de siempre, ya sea utilizando la lavadora o fregando las prendas manualmente.
  • Bicarbonato de sodio: este compuesto es una alternativa útil para ayudar a devolverles la blancura a las prendas. Para preparar la solución, coloca en un recipiente dos cucharadas de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y una cucharada de bicarbonato, e integra ambos ingredientes. A continuación, calienta la preparación en el microondas durante 15 segundos a la potencia máxima, remueve bien y distribúyela sobre las zonas de la tela que presenten manchas. Deja actuar el producto durante un cuarto de hora y, una vez cumplido ese tiempo, lava la ropa como lo haces habitualmente, ya sea a mano o en la lavadora.
  • Es importante utilizar guantes durante el procedimiento, dado que la mezcla puede provocar irritación al entrar en contacto con la piel.

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