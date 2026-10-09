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9 de octubre de 2026 - 11:08
Hogar.

Cáscaras de banana en la lengua de suegra: el truco casero para cuidar esta planta

La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes del hogar. Descubrí cómo usar las cáscaras de banana para cuidarla mejor.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cáscaras de banana en la lengua de suegra: el truco casero para cuidar esta planta

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La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es famosa por su resistencia, sus hojas largas y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Aunque necesita pocos cuidados, una buena alimentación del sustrato puede acompañar su desarrollo, siempre que se eviten los excesos de agua y de materia orgánica.

¿Para qué sirven las cáscaras de banana en la lengua de suegra?

Las cáscaras de banana contienen minerales como potasio, fósforo y calcio, que cumplen distintas funciones en el desarrollo de las plantas. El potasio, por ejemplo, participa en la regulación del agua y en diversos procesos que ayudan a mantener los tejidos vegetales en buenas condiciones.

El detalle es que estos nutrientes no pasan automáticamente a las raíces por el simple hecho de colocar una cáscara en la maceta. Primero, el material orgánico necesita descomponerse y liberar sus componentes. Por eso, aunque se trata de un recurso que puede aprovecharse en jardinería, no funciona como un fertilizante de efecto inmediato ni garantiza que aparezcan nuevas hojas.

Cómo aprovechar las cáscaras de banana en casa

La forma más conveniente de utilizar las cáscaras de banana es incorporarlas previamente a un compost. Así, los restos de fruta se transforman en materia orgánica estabilizada que puede utilizarse para mejorar el sustrato.

El procedimiento es sencillo:

  • Guardá las cáscaras de banana después de consumir la fruta y cortalas en trozos pequeños.

  • Colocalas en una compostera junto con hojas secas y otros residuos orgánicos apropiados.

  • Dejá que se descompongan hasta obtener un material oscuro, uniforme y con olor a tierra.

  • Agregá una pequeña cantidad de ese compost maduro al sustrato de la lengua de suegra, sin compactar la tierra ni tapar la base de sus hojas.

Este método permite aprovechar los nutrientes de la banana sin dejar restos frescos dentro de la maceta. Además, es una manera práctica de reducir los residuos orgánicos que se generan diariamente en la cocina.

El error que hay que evitar al poner cáscaras de banana en la maceta

Aunque algunos trucos recomiendan enterrar directamente los pedazos de cáscara, hacerlo puede traer más inconvenientes que beneficios. Los restos frescos tardan en descomponerse, pueden atraer pequeñas moscas y favorecer la aparición de hongos, especialmente cuando el sustrato permanece húmedo. Esto es particularmente importante en la lengua de suegra, una planta que almacena agua en sus hojas y no tolera bien el exceso de humedad. Si la tierra permanece mojada durante demasiado tiempo, sus raíces pueden deteriorarse y las hojas comenzar a ponerse amarillas o blandas.

Por eso, antes de agregar cualquier abono casero, conviene revisar el estado de la maceta y asegurarse de que tenga un buen drenaje.

Otros consejos para que la lengua de suegra crezca fuerte y saludable

Más allá del truco de las cáscaras de banana, hay algunos cuidados simples que pueden marcar una gran diferencia en el aspecto de esta planta.

  • No regarla de más: esperá a que la tierra esté seca antes de volver a agregar agua. En invierno, generalmente necesita riegos más espaciados.

  • Elegir un lugar luminoso: se adapta a diferentes condiciones, pero suele desarrollarse mejor con buena luz indirecta.

  • Usar una maceta con agujeros: es fundamental que el agua sobrante pueda salir y no quede acumulada alrededor de las raíces.

  • Limpiar sus hojas: retirar el polvo con un paño apenas húmedo ayuda a mantenerlas en buenas condiciones.

  • Evitar el exceso de fertilizante: no necesita grandes cantidades de abono. Si se utiliza, debe ser en dosis moderadas y adecuadas para la planta.

¿Cada cuánto conviene utilizar este truco casero?

No existe una frecuencia comprobada para aplicar cáscaras de banana a la lengua de suegra, ya que su aporte depende de cómo se hayan descompuesto y de las condiciones del sustrato. Si se utiliza compost maduro, lo mejor es hacerlo con moderación y observar la respuesta de la planta.

En definitiva, las cáscaras de banana pueden tener una segunda vida como abono orgánico, pero no son una solución mágica. Para mantener una lengua de suegra verde, firme y saludable, lo más importante sigue siendo ofrecerle buena iluminación, una tierra que drene correctamente y la cantidad justa de agua.

Y ese es, justamente, uno de los grandes atractivos de esta planta: con unos pocos cuidados puede acompañar durante años la decoración de cualquier rincón de la casa.

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