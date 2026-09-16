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16 de septiembre de 2026 - 17:01
Sociedad.

Así es el truco de las tapitas de botella en el tallo de las plantas: ¿Para qué sirve?

Una sencilla técnica de jardinería que puede ayudar a mantener alejadas las plagas y evitar que la humedad excesiva afecte a las plantas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así es el truco de la tapita de botella en el tallo de las plantas.

Así es el truco de la tapita de botella en el tallo de las plantas.

En el ámbito de la jardinería doméstica, hay distintas técnicas sencillas que permiten conservar las plantas en buen estado sin necesidad de invertir dinero ni utilizar sustancias químicas. Entre ellas aparece un curioso truco que consiste en apoyar tapitas de botella junto a la base del tallo.

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Si bien puede parecer un recurso insignificante a primera vista, esta práctica puede aportar distintas ventajas al cuidado y mantenimiento de las plantas.

Uno de los principales usos de este recurso es actuar como obstáculo físico frente a determinadas plagas que se desplazan por el suelo. Especies como las hormigas, las babosas y los caracoles pueden trepar por los tallos en busca de hojas, flores o frutos para alimentarse.

Al ubicar la tapita alrededor de la parte inferior del tallo y agregarle una pequeña cantidad de agua o aceite, se genera una suerte de “foso” que complica el avance de estos insectos y animales, impidiendo que alcancen la planta. Así, es posible reducir la presencia de plagas sin recurrir a pesticidas.

Otra de las ventajas de esta práctica está relacionada con la prevención de enfermedades en las plantas. Cuando el tallo permanece apoyado directamente sobre un suelo húmedo, se generan condiciones que pueden favorecer la aparición y proliferación de hongos y bacterias perjudiciales.

Al quedar la tapita como una pequeña barrera entre la base del tallo y la tierra, se reduce el contacto con la humedad del suelo y, en consecuencia, también el riesgo de que se produzcan infecciones.

Qué beneficios tiene el truco de la tapita de agua en la maceta

Asimismo, este sencillo truco puede favorecer el nivel de humedad que se mantiene en las inmediaciones de la planta. En caso de colocar una pequeña cantidad de agua dentro de la tapita, se puede crear un entorno ligeramente más húmedo alrededor del tallo.

De esta manera, el sustrato logra conservar la hidratación durante un período más prolongado, algo especialmente beneficioso durante los días calurosos o en zonas urbanas, donde la tierra tiende a perder humedad con mayor rapidez.

Poner en práctica esta técnica no requiere demasiado esfuerzo: basta con reutilizar una pequeña tapa y ubicarla sobre el sustrato, cerca de la base de la planta. Luego, se incorpora en el recipiente una pequeña cantidad de agua o de aceite.

Además de ser una alternativa accesible y de bajo costo, esta práctica permite darle un nuevo uso a determinados elementos de plástico antes de desecharlos.

En definitiva, es una estrategia casera de jardinería que puede contribuir al cuidado de las plantas, favorecer la conservación de la humedad del suelo y mantener alejadas algunas plagas sin recurrir necesariamente a productos químicos.

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