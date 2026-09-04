Primavera en Jujuy: qué plantas perfumadas se pueden cultivar en casa

El truco infalible para que tus jazmines exploten de flores

Con la llegada de la primavera, numerosas plantas comienzan a florecer y sus aromas vuelven a sentirse en las calles y los hogares de Jujuy . Jazmines, rosas y algunas especies aromáticas aparecen entre las alternativas para cultivar en jardines, patios o macetas.

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El aficionado a las plantas Juan Barrera compartió una serie de recomendaciones para elegir especies perfumadas y cuidarlas durante los meses de mayor crecimiento. “La primavera es la época ideal en la que las plantas reviven. Algunas necesitan mantenimiento, pero también comienzan a crecer por sí solas”, explicó en diálogo con TodoJujuy .

Una de las especies características de esta temporada es el jazmín. Entre las opciones mencionadas aparece el jazmín de bosque , una enredadera que comienza a florecer durante esta época y se destaca por la intensidad de su aroma.

También se puede elegir el jazmín paraguayo , un arbusto de hojas verdes intensas y flores que cambian del blanco al morado. “Es uno de los perfumes más ricos y está en pleno auge, así que tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo”, señaló Barrera.

Rosas perfumadas: qué mirar antes de comprarlas

Las rosas constituyen otra alternativa para aportar color y aroma. Existen numerosas variedades, desde arbustos hasta enredaderas, pero Barrera advirtió que no todas tienen perfume. “Cuando vayamos a comprar, busquemos alguna que sea perfumada. Hay cientos de variedades y es un mundo totalmente aparte”, recomendó.

Al elegirlas también habrá que considerar el espacio disponible, la ubicación y las características particulares de cada variedad.

Plantas aromáticas que también sirven para cocinar

El perfume no siempre se encuentra en las flores. Especies como el romero, el orégano, el tomillo y la menta concentran sus aromas en las hojas. Para que estas plantas desprendan su fragancia, generalmente es necesario tocarlas o rozarlas. Además de perfumar distintos espacios, sus hojas pueden utilizarse en la cocina.

“Son comestibles y tienen esa doble función. Para que salga el perfume deben tener cierto contacto con la mano”, explicó el especialista.

Otra opción es el pino limón, una planta que puede permanecer en maceta y cuyo aroma cítrico se libera al frotar sus hojas. Según indicó Barrera, necesita mucha luz solar, riego adecuado y un sustrato con buen drenaje para evitar que sus raíces se pudran.

Árboles con flores y perfume

Para quienes disponen de mayor espacio, las alternativas incluyen naranjos, magnolias y lapachos. Estas especies pueden cultivarse en patios o colocarse en las veredas, siempre que se respeten sus necesidades de crecimiento.

Barrera destacó especialmente al lapacho rosado, la flor provincial de Jujuy, como una de sus principales recomendaciones para esta época.

Flor del lapacho rosado.

Al confeccionar su selección de tres plantas perfumadas, eligió una especie para cada altura: el jazmín de bosque como enredadera, el lapacho rosado como árbol y una variedad perfumada de rosa. “Podemos ir jugando con las alturas. Pueden estar en un mismo lugar y combinarse para tener perfume durante el año y en diferentes floraciones”, sostuvo Juan Barrera.