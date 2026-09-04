Plim Plim en Jujuy: por qué el fenómeno infantil conecta también con los padres

Plim Plim vuelve a Jujuy con “Energía Musical Recargada”, un espectáculo renovado que busca reunir a chicos y grandes a través de canciones, juegos y mensajes vinculados a valores positivos y hábitos saludables.

La presentación será el 12 de septiembre a las 16 horas en el Centro Cultural Martín Fierro , en San Salvador de Jujuy. Las entradas se encuentran disponibles a través de Norteticket.com y Tarjeta Sucrédito .

En diálogo con Canal 4, Mariano Pitarch , productor general y artístico del show, explicó que esta nueva propuesta está basada en “Energía Musical”, el espectáculo ganador del Martín Fierro al Mejor Infantil 2025 , pero con una renovación pensada a partir de los gustos de la audiencia.

“Estamos muy contentos de regresar a Jujuy con esta nueva propuesta, que es Energía Musical Recargada”, señaló Pitarch.

Un espectáculo que también miran los padres

Pitarch sostuvo que una de las particularidades de Plim Plim es que la experiencia no queda limitada al disfrute infantil, sino que también interpela a los adultos que acompañan a los chicos. “A mí me parece que hay un disfrute en paralelo. Los chicos se divierten y los padres confirman algunas de las cosas que seguramente trabajan en la semana”, afirmó.

Según contó, desde la parte trasera de las salas suele observar una escena que se repite en cada función: los niños miran constantemente hacia el escenario, mientras los padres alternan la mirada entre el show y sus hijos. “Muchas veces, cuando se escucha una canción para probar frutas y verduras, para guardar o para hacer silencio, los padres asienten diciendo: ‘ves que Plim Plim dice lo mismo que nosotros’”, explicó.

Para el productor, ese vínculo con las familias es una de las claves del crecimiento del personaje, creado por Guillermo “Tita” Pino. “Creemos que el secreto del crecimiento de Plim Plim es haber logrado ser aceptados por las familias de Latinoamérica como aliados en el proceso de educación de los más chicos”, sostuvo.

Canciones, valores y hábitos saludables

La propuesta de Plim Plim combina entretenimiento con mensajes vinculados al respeto, el cuidado del ambiente, el trabajo en equipo y la importancia de compartir. “Los valores que estaban presentes en la familia siguen presentes: el respeto, el cuidado del medio ambiente, el saber compartir, el trabajar en equipo. Lo que hizo Plim Plim es encontrar un vehículo atractivo, divertido y con cierta utilidad pedagógica para ayudar a compartir eso”, remarcó Pitarch.

En ese sentido, señaló que el entretenimiento también tiene un valor propio en la infancia, pero destacó que el objetivo del show es sumar algo más a esa experiencia. “Si logramos compartir el entretenimiento con alguno de estos valores, creemos que estamos cumpliendo un objetivo mayor”, indicó.

Uno de los ejemplos que mencionó fue “Abejita Chiquitita”, una canción que aborda la importancia de las abejas para el ecosistema y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Plim Plim. “Era un desafío poner la palabra polinización en una canción. Pero la decisión fue dar un paso más y ver si podíamos hacer una pieza atractiva para los chicos que, a su vez, llevara a pensar en la importancia de las abejas”, explicó.

Plim Plim recarga su energía con un renovado espectáculo para toda la familia

Cuándo será el show de Plim Plim en Jujuy

“Plim Plim, Energía Musical Recargada” se presentará en Jujuy el 12 de septiembre a las 16 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro.

Las entradas están a la venta en Norteticket.com y Tarjeta Sucrédito. Los valores son:

VIP fila 1 a 7: $45.000

$45.000 Platea A fila 8 a 15: $40.000

$40.000 Platea B fila 16 a 20: $35.000

$35.000 Pullman: $30.000

Desde la organización informaron que a partir de los 2 años abonan entrada.