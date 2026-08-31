Plim Plim recarga su energía con un renovado espectáculo para toda la familia

Plim Plim presenta “Energía Musical Recargada”, una nueva propuesta en formato recital que combina música, baile, juegos y un importante despliegue multimedia. El fenómeno infantil regresa a San Salvador de Jujuy con canciones renovadas, sus personajes más queridos y los clásicos que acompañan a miles de familias.

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“Plim Plim, Energía Musical Recargada” propone una experiencia renovada para grandes y chicos. Se trata de la evolución del exitoso espectáculo en formato recital que recorrió distintos escenarios de Latinoamérica y que ahora suma nuevas canciones, aventuras y recursos multimedia.

Plim Plim recarga su energía con un renovado espectáculo para toda la familia

El show mantiene la esencia que caracteriza al personaje: cantar, bailar, jugar y compartir en familia, con contenidos que promueven valores positivos y hábitos saludables.

Plim Plim estará acompañado por sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li , quienes serán parte de esta nueva aventura llena de música y propuestas interactivas para el público.

Canciones conocidas y nuevos desafíos

La participación del público ocupa un lugar central durante el espectáculo. Niños y adultos podrán acompañar las coreografías, cantar y jugar junto a los personajes a lo largo de la función.

Entre las canciones que formarán parte de la propuesta estarán clásicos como “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam” y “Cerdito enojón”.

También estará presente “Abejita Chiquitita”, uno de los últimos grandes éxitos del universo Plim Plim, que acumula más de 1.400 millones de reproducciones en YouTube.

Un fenómeno infantil que continúa creciendo

Creado por Guillermo “Tita” Pino, Plim Plim se convirtió durante los últimos años en uno de los fenómenos infantiles de mayor crecimiento entre el público de habla hispana.

En 2025 fue reconocido con el Martín Fierro al Mejor Infantil, mientras que su gira internacional recorrió más de 70 ciudades de 10 países, fortaleciendo su vínculo con familias de diferentes puntos de Latinoamérica.

Su propuesta combina entretenimiento con mensajes vinculados a la amistad, la solidaridad, el cuidado del ambiente y los hábitos saludables.

Una experiencia para cantar, bailar y compartir

Con “Energía Musical Recargada”, Plim Plim propone una nueva experiencia en vivo que suma música, tecnología, personajes y participación permanente del público.

El espectáculo invita a chicos y grandes a compartir una aventura en familia, reencontrarse con las canciones más conocidas del personaje y descubrir las novedades preparadas especialmente para esta nueva etapa del show.