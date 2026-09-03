Conflicto en ADEP: desde la Secretaria de Seguridad brindaron detalles del operativo policial

Este miércoles se vivió una jornada de tensión en la sede de la Asociación de Educadores Provinciales ( ADEP ) , ubicada sobre calle Lamadrid de San Salvador de Jujuy, después de las elecciones nacionales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Sobre los hechos, el secretario de seguridad de la provincia, Carlos Gil Urquiola, dijo que “ siendo las 22 horas se recibe el llamado de una persona al 911 dando cuenta que había un grupo de personas por calle Lamadrid que estaban con banderas y le impedían ingresar a su domicilio ”.

“Se hace presente personal policial en razón de realizar las intimaciones, conforme lo prevé el Código Contravencional, para que se despeje la calle para la libre circulación de personas y vehículos”, sostuvo el secretario y agregó que “ ahí es que se produce este incidente donde este grupo de personas, que entiendo que serían de la Lista Multicolor, pretenden ingresar a la sede de ADEP y se produce el forcejeo con el personal policial”.

Gil Urquiola dijo que producto de los mismos, “hay tres efectivos de la fuerza lesionados con golpes y contusiones” y que “por el momento” no hay detenidos.

En relación a una denuncia realizada en redes sociales, donde hacen referencia a que habría personas de la Junta Electoral “encerradas” en la sede de ADEP, el funcionario sostuvo que “eso forma parte de la misma investigación que tiene a cargo la Fiscalía, sabemos que esa información sería en un principio verídica y certera”, y agregó que “queda en manos de la Fiscalía solicitar algún tipo de orden o disposición judicial al respecto”.

Sobre una permanencia de efectivos policiales en la sede de ADEP, el secretario dijo que “hay personal policial en las proximidades, pero no hay una vigilancia”.

Sobre el accionar de la policía

En relación al accionar de la fuerza de seguridad, el Jefe de la Policía de la provincia, Joaquín Carrillo, dijo que “como fuerza de seguridad tenemos la misión de resguardar lo que es el orden público y la paz social”, y agregó que “el centro de gestión de la Unidad Regional 1 toma con conocimiento de que se estaba cortando una vía pública y nosotros debemos garantizar el derecho al libre tránsito”.

Carrillo sostuvo que el personal policial se hizo presente para pedir que liberen la calle “lo que fue tomado, de alguna manera, de mal modo por las personas que estaban enojadas, a mi entender, por el resultado de la elección y se generó esta gresca”.

“El personal estaba cumpliendo con la medida preventiva de notificar para que se resguarde el libre tránsito de la vía pública”, afirmó el Jefe de la Policía y sostuvo que “se van a llevar a cabo todas las medidas necesarias que ordene la Fiscalía y los juzgados intervinientes”.