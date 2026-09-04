Creen las consultas oftalmológicas en Jujuy por alergias y trabajos en los canchones (Foto generada con IA)

Las consultas oftalmológicas aumentan en Jujuy durante agosto y septiembre por dos situaciones frecuentes en esta época: la presencia del viento norte, que transporta partículas y alérgenos, y los trabajos que realizan los estudiantes en los canchones de cara a la FNE 2026.

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El oftalmólogo Gonzalo Rivas (MN 4078) explicó que durante estos meses es necesario prestar especial atención a la salud ocular, principalmente en personas con antecedentes de alergias, ojo seco u otras patologías.

Rivas señaló que el viento norte puede transportar diferentes partículas en suspensión, entre ellas elementos de origen vegetal que entran fácilmente en contacto con los ojos. “El ojo es una mucosa que está expuesta en permanente contacto con el exterior” , explicó el especialista y advirtió que esta situación puede generar irritaciones y, especialmente en personas predispuestas, derivar en cuadros de conjuntivitis, queratitis e incluso lesiones de mayor gravedad.

Entre las principales recomendaciones, mencionó el uso de anteojos de sol o lentes de uso diario , que pueden funcionar como una barrera frente a las partículas transportadas por el viento.

Creen las consultas oftalmológicas en Jujuy por alergias y trabajos en los canchones (Foto generada con IA)

Los síntomas que deben encender una señal de alerta incluyen enrojecimiento del ojo, picazón y aparición de secreciones. “Es importante consultar siempre con un especialista ante la más mínima duda”, remarcó Rivas.

Además, explicó que una consulta preventiva permite evaluar cada caso y determinar si es necesario utilizar lubricantes o algún otro tratamiento. Cuando ya existe una conjuntivitis u otra afección, la medicación debe ser indicada por un profesional.

FNE 2026: crecen las consultas de carroceros

Con el avance de los trabajos para la Fiesta Nacional de los Estudiantes, también se registra un incremento de consultas entre adolescentes que participan en la construcción de carrozas y carruajes.

Según Rivas, muchos de los casos están relacionados con el ingreso de cuerpos extraños metálicos en los ojos, principalmente durante tareas de soldadura o manipulación de materiales.

“En esta época aumentaron muchísimo las consultas porque se introducen cuerpos extraños. La mayoría son de carácter metálico”, explicó. El especialista hizo especial hincapié en la necesidad de utilizar protección ocular adecuada durante todo el trabajo en los canchones, incluso para tareas que puedan parecer de menor riesgo.

Ante el ingreso de una partícula en el ojo, la primera medida recomendada es realizar un lavado abundante con agua. Sin embargo, aclaró que esto no significa que el cuerpo extraño necesariamente será eliminado.

“Con un simple lavado puede no salir, por eso es necesario que apenas puedan concurran al oftalmólogo”, indicó. El profesional explicó que, en esos casos, se requiere instrumental específico para retirar de manera segura el elemento alojado en la córnea.

Las consultas aumentaron hasta un 30%

Rivas estimó que durante esta etapa previa a la FNE las atenciones por este tipo de situaciones aumentaron entre un 20% y un 30%, principalmente entre jóvenes de 17 y 18 años que trabajan como carroceros.

Frente a este escenario, insistió en la prevención tanto para quienes están expuestos al viento norte como para los estudiantes que trabajan en los canchones: utilizar protección adecuada, evitar manipular los ojos y consultar rápidamente ante dolor, picazón, secreciones o la sensación de tener un cuerpo extraño.