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10 de junio de 2026 - 07:47
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Cuáles son las mejores plantas para combatir la humedad

Ciertas plantas absorben el exceso de humedad del ambiente y combaten el moho a través de sus hojas, purificando el aire de forma natural. Te contamos cuáles son las mejores.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuáles son las mejores plantas para combatir la humedad.

Cuáles son las mejores plantas para combatir la humedad.

Los hongos, el moho y demás organismos que aparecen por tener humedad en casa pueden ser factores perjudiciales para la salud y estas plantas pueden ser la solución. Los detalles, en la nota.

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Las mejores plantas para combatir la humedad del hogar

Algunas plantas ayudan a reducir la humedad excesiva del ambiente y contribuyen a prevenir la aparición de moho mediante sus hojas, mejorando la calidad del aire de manera natural.

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Son opciones ideales para colocar en espacios con alta condensación como baños, cocinas o zonas poco ventiladas. Dan mucha frescura y naturalidad en la estancia donde las coloques.

Entre las que destacan como plantas que ayudan a minimizar la humedad, se encuentra el crisantemo, una planta bonita que no solo es vistosa, sino que también nos ayuda a eliminar la humedad y el moho en casa.

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El Chrysanthemum spp (nombre con el que se identifica a los crisantemos), puede no tener la misma capacidad de transpiración que otras plantas, pero sigue atrapando la humedad en el ambiente de forma efectiva, especialmente si se colocan en grupo.

Otra planta es el Helecho de Boston Nephrolepis exaltata es una de las más eficaces. Sus hojas frondosas absorben grandes cantidades de humedad y requieren ambientes sombreados y frescos, siendo perfectas para el baño.

El lirio de la paz es conocida como la "reina de las plantas antihumedad", absorbe el vapor del aire a través de sus hojas y requiere muy poca luz.

La hiedra inglesa es ideal para colocar en repisas o paredes afectadas por condensación. Ayuda a reducir el moho en el hogar de manera rápida y eficiente.

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La cinta o Lazo de amor es una planta muy resistente y adaptable que absorbe toxinas y humedad del aire, siendo muy fácil de mantener.

Además, la palmera bambú (Chamaedorea seifrizii) funciona como un regulador natural de la humedad a la vez que le da un toque tropical y elegante a los espacios interiores.

Por qué las plantas dan humedad en el hogar

Las plantas aumentan la humedad del ambiente a través de un proceso natural llamado transpiración. Absorben agua por las raíces y liberan hasta el 97% de ese líquido en forma de vapor de agua hacia la atmósfera a través de pequeños poros en sus hojas conocidos como estomas.

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Al evaporar agua, crean una fuerza de succión que ayuda a que el agua y los minerales suban desde las raíces.

Funciona exactamente como el sudor en los humanos; les permite regular su temperatura en días calurosos y crear un microclima más fresco a su alrededor.

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