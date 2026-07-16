Descubren el exoplaneta más tenue jamás captado: así fue el hallazgo

Tras más de diez años oculto, un planeta extremadamente tenue salió finalmente a la luz gracias al trabajo de astrónomos de distintos equipos. De manera casi simultánea, dos grupos de investigación lograron detectar al gigante gaseoso con pocos días de diferencia y mediante telescopios diferentes.

Después de pasar inadvertido durante más de diez años , un gigantesco planeta escondido en uno de los sistemas estelares más estudiados fue descubierto casi por accidente. El hallazgo, realizado por un equipo internacional de astrónomos, permitió identificar el exoplaneta más tenue jamás captado directamente desde la Tierra mientras los científicos buscaban otro objeto en la misma región del espacio.

Mientras analizaban uno de los planetas ya conocidos del sistema Beta Pictoris , identificaron un tercer gigante gaseoso que había permanecido oculto durante más de una década. El nuevo exoplaneta , denominado Beta Pictoris d , fue presentado en un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters y elevó a tres el número de planetas gigantes confirmados en este emblemático sistema estelar .

Ben Sutlieff , astrónomo de la Universidad de Edimburgo y colíder del estudio, señaló que “ Fue un descubrimiento fortuito ”. Sin embargo, mientras analizaban los datos, los astrónomos detectaron un tercer gigante gaseoso que había permanecido oculto durante más de diez años, convirtiendo una observación rutinaria en un descubrimiento histórico .

A solo 64 años luz de la Tierra se encuentra Beta Pictoris, una estrella gigante y sorprendentemente joven que sigue dando pistas sobre cómo nacen los sistemas planetarios. Con casi el doble de la masa del Sol, un tamaño un 50% superior y un brillo nueve veces mayor, apenas tiene 23 millones de años.

A su alrededor todavía sobreviven inmensos discos de polvo y escombros, auténticas "cunas" de planetas que se extienden cinco veces más allá de la distancia entre el Sol y Plutón.

Aunque comparte sistema con dos auténticos colosos, Beta Pictoris d es un mundo muy diferente. Frente a sus "hermanos mayores", que poseen cerca de diez veces la masa de Júpiter y alcanzan temperaturas extremas, el nuevo exoplaneta tiene una masa de apenas 2,4 veces la del gigante del Sistema Solar y una temperatura cercana a los 330 °C. Además, se mueve mucho más lejos de su estrella, a una distancia comparable con la órbita de Neptuno.

El enorme desafío de fotografiar un planeta

Capturar un planeta en una fotografía es una hazaña excepcional. En la mayoría de los casos, los astrónomos deben recurrir a señales invisibles: observar cómo un mundo bloquea parte de la luz de su estrella o cómo su fuerza gravitatoria provoca diminutos movimientos en ella.

Captar un planeta en una imagen directa es una de las mayores proezas de la astronomía. La razón es simple: una estrella puede opacar a sus mundos vecinos con un brillo millones o miles de millones de veces superior. En Beta Pictoris, el desafío es todavía mayor, ya que el sistema está envuelto en un enorme disco de polvo brillante creado por choques entre asteroides, cometas y otros cuerpos en formación.

El polvo que rodea al sistema actúa como una enorme niebla cósmica: refleja la luz de la estrella y oculta aún más a los planetas que la orbitan. En medio de ese escenario, Beta Pictoris d representa un desafío adicional, ya que es más frío y mucho menos brillante que los otros mundos conocidos del sistema.