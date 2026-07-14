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14 de julio de 2026 - 20:08
Tecnología

La mano robot que parece humana y puede hacer de todo: de qué se trata

La empresa 1X presentó a Neo, el robot doméstico con manos avanzadas e inteligencia artificial que busca revolucionar las tareas del hogar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La mano robot que parece humana y puede hacer de todo. 

La empresa 1X presentó la nueva versión de Neo, un robot doméstico con manos de cinco dedos que buscan reproducir la movilidad humana. El objetivo es llevar la robótica al hogar con un equipo capaz de realizar tareas cotidianas de forma segura y precisa.

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La mano robot que parece humana y puede hacer de todo: de qué se trata

La compañía noruego-estadounidense 1X presentó una nueva generación de Neo, su robot doméstico, equipado con manos de cinco dedos capaces de imitar movimientos humanos con mayor precisión. El avance apunta a integrar la robótica en la vida diaria mediante un dispositivo diseñado para realizar tareas del hogar de manera segura, cuidadosa y eficiente.

La empresa explica que las manos de Neo están impulsadas por actuadores que replican la dinámica de los tendones humanos, permitiendo al robot contar con 25 grados de libertad. A través de cámaras y sistemas de inteligencia artificial, puede interpretar su entorno, adaptar el agarre a cada objeto y reaccionar ante movimientos inesperados, como cuando algo comienza a caer.

Según sus creadores, Neo incorpora capacidades avanzadas de interacción física: puede adaptar sus movimientos para manipular objetos, abrir puertas, transportar elementos pesados y regresar de forma autónoma a su estación de carga.

Además, sus manos cuentan con resistencia al agua, una característica que permite ampliar su desempeño en distintos entornos domésticos. La meta es desarrollar un asistente robótico accesible, capaz de integrarse naturalmente en la vida cotidiana.

Mientras muchos robots humanoides actuales están diseñados para entornos industriales o aplicaciones especializadas, Neo busca diferenciarse con una arquitectura más suave y adaptable, inspirada en referentes de la cultura popular como Baymax.

1X anunció que el dispositivo comenzó una etapa de acceso anticipado con un costo inicial de 20.000 dólares o bajo un esquema de suscripción, con las primeras unidades previstas para llegar en 2026.

Un sistema inspirado en los tendones de la mano humana

El sistema creado por 1X toma como referencia la biomecánica de los tendones humanos. Estos tejidos actúan como enlaces entre músculos y huesos, transmitiendo la fuerza que permite mover las articulaciones. A partir de este concepto, la compañía desarrolló un mecanismo capaz de mejorar la destreza y el control de los movimientos robóticos.

Trasladar este concepto de la biomecánica a la robótica puede favorecer la creación de manos artificiales con mayor rango de movimiento, flexibilidad y capacidad para realizar tareas complejas.

Según 1X, esta capacidad de movimiento acerca al humanoide a la posibilidad de realizar tareas manuales complejas. No obstante, la destreza de un robot está determinada por la combinación de varios componentes: algoritmos de control, inteligencia artificial, sistemas de percepción y su capacidad de adaptación frente a escenarios no previstos.

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