El increíble regalo de la esposa de Cristiano Ronaldo a Antonela Roccuzzo: los detalles

Antonela Roccuzzo sorprendió en redes al mostrar un gesto de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. La empresaria y esposa de Lionel Messi recibió un regalo especial y la argentina lo agradeció en sus historias de Instagram.

Tecno. ¿Por qué el FIFA dejó de llamarse FIFA? La explicación de un gamer jujeño en medio del Mundial

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo

Todo comenzó cuando Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo le envió a Antonela Roccuzzo un obsequio vinculado a Mimoa , la nueva marca de ropa informal que lanzó recientemente. La empresaria y modelo presentó la colección como una propuesta enfocada en el bienestar , la comodidad y la aceptación del propio cuerpo .

En lugar de mantener el regalo en privado, Antonela Roccuzzo lo compartió con sus millones de seguidores en Instagram y agradeció públicamente el gesto. “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso . Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió junto a una imagen de los productos .

El mensaje rápidamente se viralizó en pleno Mundial , en medio de la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , dos de los grandes protagonistas del fútbol mundial durante más de una década.

El intercambio fue interpretado por muchos seguidores como un gesto de cordialidad entre ambas familias, mientras que otros destacaron que también permitió dar visibilidad a la nueva marca de Georgina, aprovechando la enorme audiencia de Antonela Roccuzzo en Instagram, que supera los 40 millones de seguidores.

No es la primera vez que ambas muestran buena sintonía. Días atrás, Antonela Roccuzzo había reaccionado con cariño a una publicación de Georgina Rodríguez dedicada a Alana, una de las hijas que tiene con Cristiano Ronaldo.

Los intercambios alimentaron los comentarios de los fanáticos, que remarcaron el contraste entre la histórica rivalidad deportiva de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y la relación cordial que mantienen sus parejas.

Al presentar el proyecto, Georgina Rodríguez explicó que la iniciativa busca crear prendas que acompañen a las mujeres sin imponer estándares de belleza. “Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso”, afirmó durante el lanzamiento.

La pícara anécdota que vivió Cristina Ronaldo con una azafata argentina

En la previa de Portugal – España, Cristiano Ronaldo brindó una conferencia de prensa. El ex-Real Madrid compartió una divertida anécdota con una azafata argentina con la que coincidió en las horas previas al partido de octavos de final.

#CR77: "Ayer en el vuelo, una de las azafatas era de #Argentina. Lo supe por la forma en que me miró."



Le pregunté y ella me dijo: "¿Cómo lo sabes?"



Le dije: "Por la forma en que me miraste, rápidamente apartaste la mirada. Eso significa que no te gusta #CristianoRonaldo" pic.twitter.com/0FMd19GRoQ — © (@DCuesto) July 5, 2026

Cristiano Ronaldo contó que, a sus 41 años, desarrolló la capacidad de percibir cuándo las personas a su alrededor no necesariamente sienten simpatía por él.

En plena Copa del Mundo, el delantero portugués, una de las grandes figuras del torneo, relató una anécdota: “Ayer, en el vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo lo sabía por la forma en que me miró…”, dijo.

“Yo le dije: ‘Estoy seguro que eres argentina’. Y ella contestó: ‘¿Cómo sabes?’. Le respondí: ‘Por la manera en que me miraste. Me miraste y desviaste los ojos muy rápido’. Eso quiere decir que no le gusta Cristiano”, agregó el “Bicho” entre risas.

De todos modos, Cristiano Ronaldo aseguró que le guarda un afecto especial a la Argentina: “Pero, después, fue en plan de broma. Mi mujer es argentina, obviamente que tengo que tener un cariño especial por los argentinos y por Buenos Aires”.