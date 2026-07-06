lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 19:14
Redes

El increíble regalo de la esposa de Cristiano Ronaldo a Antonela Roccuzzo: los detalles

Antonela Roccuzzo sorprendió en redes sociales al compartir un gesto de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. Lo agradeció públicamente a través de una historia en Instagram.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El increíble regalo de la esposa de Cristiano Ronaldo a Antonela Roccuzzo.&nbsp;

El increíble regalo de la esposa de Cristiano Ronaldo a Antonela Roccuzzo. 

Antonela Roccuzzo sorprendió en redes al mostrar un gesto de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. La empresaria y esposa de Lionel Messi recibió un regalo especial y la argentina lo agradeció en sus historias de Instagram.

Lee además
una artesana jujena creo una cartera de la copa del mundo y suena con que llegue a antonela roccuzzo

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo
¿por que el fifa dejo de llamarse fifa? la explicacion de un gamer jujeno en medio del mundial
Tecno.

¿Por qué el FIFA dejó de llamarse FIFA? La explicación de un gamer jujeño en medio del Mundial

El increíble regalo de la esposa de Cristiano Ronaldo a Antonela Roccuzzo

Todo comenzó cuando Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo le envió a Antonela Roccuzzo un obsequio vinculado a Mimoa, la nueva marca de ropa informal que lanzó recientemente. La empresaria y modelo presentó la colección como una propuesta enfocada en el bienestar, la comodidad y la aceptación del propio cuerpo.

En lugar de mantener el regalo en privado, Antonela Roccuzzo lo compartió con sus millones de seguidores en Instagram y agradeció públicamente el gesto. “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió junto a una imagen de los productos.

El mensaje rápidamente se viralizó en pleno Mundial, en medio de la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los grandes protagonistas del fútbol mundial durante más de una década.

El intercambio fue interpretado por muchos seguidores como un gesto de cordialidad entre ambas familias, mientras que otros destacaron que también permitió dar visibilidad a la nueva marca de Georgina, aprovechando la enorme audiencia de Antonela Roccuzzo en Instagram, que supera los 40 millones de seguidores.

No es la primera vez que ambas muestran buena sintonía. Días atrás, Antonela Roccuzzo había reaccionado con cariño a una publicación de Georgina Rodríguez dedicada a Alana, una de las hijas que tiene con Cristiano Ronaldo.

Los intercambios alimentaron los comentarios de los fanáticos, que remarcaron el contraste entre la histórica rivalidad deportiva de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y la relación cordial que mantienen sus parejas.

Al presentar el proyecto, Georgina Rodríguez explicó que la iniciativa busca crear prendas que acompañen a las mujeres sin imponer estándares de belleza. “Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso”, afirmó durante el lanzamiento.

La pícara anécdota que vivió Cristina Ronaldo con una azafata argentina

En la previa de Portugal – España, Cristiano Ronaldo brindó una conferencia de prensa. El ex-Real Madrid compartió una divertida anécdota con una azafata argentina con la que coincidió en las horas previas al partido de octavos de final.

Cristiano Ronaldo contó que, a sus 41 años, desarrolló la capacidad de percibir cuándo las personas a su alrededor no necesariamente sienten simpatía por él.

En plena Copa del Mundo, el delantero portugués, una de las grandes figuras del torneo, relató una anécdota: “Ayer, en el vuelo, una de las azafatas era argentina. Yo lo sabía por la forma en que me miró…”, dijo.

“Yo le dije: ‘Estoy seguro que eres argentina’. Y ella contestó: ‘¿Cómo sabes?’. Le respondí: ‘Por la manera en que me miraste. Me miraste y desviaste los ojos muy rápido’. Eso quiere decir que no le gusta Cristiano”, agregó el “Bicho” entre risas.

De todos modos, Cristiano Ronaldo aseguró que le guarda un afecto especial a la Argentina: “Pero, después, fue en plan de broma. Mi mujer es argentina, obviamente que tengo que tener un cariño especial por los argentinos y por Buenos Aires”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo

¿Por qué el FIFA dejó de llamarse FIFA? La explicación de un gamer jujeño en medio del Mundial

WhatsApp lanzó los nombres de usuario: cómo registrarlos y dejar de usar el número

El cambio de WhatsApp que modifica la forma en que los usuarios ven la conexión

Uno de cada cuatro adolescentes participó en retos virales y alertan por sus riesgos

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Sismo en Jujuy.
Jujuy.

Un fuerte sismo sacudió esta mañana a Jujuy

Asueto para este martes 7 de julio
Jujuy.

Asueto administrativo y escolar desde el mediodía de este martes 7 de julio

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano video
Jujuy.

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel