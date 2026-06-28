domingo 28 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de junio de 2026 - 17:42
Tecnología

El cambio de WhatsApp que modifica la forma en que los usuarios ven la conexión

WhatsApp vuelve a probar cambios en su aplicación y la novedad gira en torno a un punto verde que aparecería en los perfiles. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El cambio de WhatsApp que modifica la forma en que los usuarios ven la conexión.&nbsp;

El cambio de WhatsApp que modifica la forma en que los usuarios ven la conexión. 

WhatsApp está probando una nueva forma de mostrar cuándo un contacto está conectado. Se trata de la incorporación de un pequeño indicador luminoso que revelará la disponibilidad inmediata de las personas.

Lee además
Reportaron fallas en META.
Mundo.

Reportaron fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp
Estafas: Personas ajenas a Agua Potable ofrecen falsos subsidios para obtener información privada de los usuarios.
Jujuy.

Alerta por estafas: Agua Potable advierte por falsos mensajes de WhatsApp

image

De qué se trata el punto verde, la nueva función de WhatsApp

WhatsApp vuelve a probar cambios en su aplicación y la novedad está centrada en un punto verde que aparecería en los perfiles de los usuarios. El nuevo indicador permitiría saber cuándo un contacto está conectado, una función similar a la que ya ofrecen otras plataformas digitales.

image

De acuerdo con WABetaInfo, las primeras señales de esta novedad surgieron a finales de marzo. La función reapareció en una versión beta del mensajero y todo indica que podría extenderse a distintas áreas de la aplicación.

En la versión beta, WhatsApp ya permite acceder a una lista de contactos que se encuentran en línea. Además, el punto verde aparecería en la información del chat y también en los perfiles, debajo de la foto de cada contacto.

Actualmente, la aplicación indica que un contacto está conectado mediante un mensaje de texto ubicado debajo de su foto de perfil. Con este cambio, WhatsApp reemplazaría ese formato por un nuevo indicador visual.

El punto verde no estará disponible de forma automática para todos los usuarios. Para que aparezca, la persona deberá tener WhatsApp abierto y contar con la configuración de privacidad que permite mostrar su estado de conexión.

image

La herramienta continúa en fase de prueba y WhatsApp aún no confirmó cuándo estará disponible de manera general. En caso de avanzar, el nuevo indicador permitirá conocer con mayor facilidad qué contactos se encuentran activos dentro de la aplicación.

WhatsApp estrenará herramienta para programar mensajes

Los usuarios de WhatsApp aguardan una de las funciones más esperadas: la posibilidad de programar mensajes. La herramienta ya fue detectada en versiones de prueba de la aplicación y podría llegar a todos los usuarios en una próxima actualización.

image

Nuevos reportes indican que Meta, la empresa dueña de WhatsApp, continúa trabajando en la mejora de esta función antes de habilitarla para los usuarios de prueba.

Mientras que las primeras versiones apuntaban a su uso solo en chats individuales, ahora surgieron indicios de que también podría llegar a los grupos.

Según WABetaInfo, WhatsApp avanza con una de las funciones más reclamadas por sus usuarios. La herramienta permitirá programar mensajes y elegir cuándo enviarlos, con fecha y hora definidas, tanto en chats individuales como en otros tipos de conversaciones.

Para programar un mensaje, los usuarios deberán mantener presionado el botón de envío y luego seleccionar la fecha y hora deseadas. Además, la función sumaría una sección especial desde donde se podrán revisar y editar los chats configurados para envíos futuros.

Los usuarios podrán elegir un período de programación que irá desde los 10 minutos hasta las dos semanas. De esta manera, WhatsApp permitiría dejar mensajes preparados con hasta 14 días de anticipación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reportaron fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Alerta por estafas: Agua Potable advierte por falsos mensajes de WhatsApp

Uno de cada cuatro adolescentes participó en retos virales y alertan por sus riesgos

Tips e ideas para reciclar CDS viejos y decorar el hogar

Un informe reveló qué país lidera el uso de inteligencia artificial a nivel mundial

Las más leídas

El jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad
Jujuy.

Quién es el jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026
Deportes.

Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026

Mundial 2026: Argentina le ganó a Jordania y terminó con puntaje perfecto
Deportes.

Mundial 2026: Argentina le ganó a Jordania y terminó con puntaje perfecto

Se definieron los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.
Deportes.

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral
Jujuy.

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel