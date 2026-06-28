El cambio de WhatsApp que modifica la forma en que los usuarios ven la conexión.

WhatsApp está probando una nueva forma de mostrar cuándo un contacto está conectado. Se trata de la incorporación de un pequeño indicador luminoso que revelará la disponibilidad inmediata de las personas.

WhatsApp vuelve a probar cambios en su aplicación y la novedad está centrada en un punto verde que aparecería en los perfiles de los usuarios . El nuevo indicador permitiría saber cuándo un contacto está conectado , una función similar a la que ya ofrecen otras plataformas digitales.

De acuerdo con WABetaInfo, las primeras señales de esta novedad surgieron a finales de marzo. La función reapareció en una versión beta del mensajero y todo indica que podría extenderse a distintas áreas de la aplicación.

En la versión beta, WhatsApp ya permite acceder a una lista de contactos que se encuentran en línea. Además, el punto verde aparecería en la información del chat y también en los perfiles, debajo de la foto de cada contacto.

Actualmente, la aplicación indica que un contacto está conectado mediante un mensaje de texto ubicado debajo de su foto de perfil. Con este cambio, WhatsApp reemplazaría ese formato por un nuevo indicador visual.

El punto verde no estará disponible de forma automática para todos los usuarios. Para que aparezca, la persona deberá tener WhatsApp abierto y contar con la configuración de privacidad que permite mostrar su estado de conexión.

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La herramienta continúa en fase de prueba y WhatsApp aún no confirmó cuándo estará disponible de manera general. En caso de avanzar, el nuevo indicador permitirá conocer con mayor facilidad qué contactos se encuentran activos dentro de la aplicación.

WhatsApp estrenará herramienta para programar mensajes

Los usuarios de WhatsApp aguardan una de las funciones más esperadas: la posibilidad de programar mensajes. La herramienta ya fue detectada en versiones de prueba de la aplicación y podría llegar a todos los usuarios en una próxima actualización.

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Nuevos reportes indican que Meta, la empresa dueña de WhatsApp, continúa trabajando en la mejora de esta función antes de habilitarla para los usuarios de prueba.

Mientras que las primeras versiones apuntaban a su uso solo en chats individuales, ahora surgieron indicios de que también podría llegar a los grupos.

Según WABetaInfo, WhatsApp avanza con una de las funciones más reclamadas por sus usuarios. La herramienta permitirá programar mensajes y elegir cuándo enviarlos, con fecha y hora definidas, tanto en chats individuales como en otros tipos de conversaciones.

Para programar un mensaje, los usuarios deberán mantener presionado el botón de envío y luego seleccionar la fecha y hora deseadas. Además, la función sumaría una sección especial desde donde se podrán revisar y editar los chats configurados para envíos futuros.

Los usuarios podrán elegir un período de programación que irá desde los 10 minutos hasta las dos semanas. De esta manera, WhatsApp permitiría dejar mensajes preparados con hasta 14 días de anticipación.