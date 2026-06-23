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23 de junio de 2026 - 19:19
Mundo.

Reportaron fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Miles de usuarios reclamaron fallas durante la tarde de este martes y alcanzaron a las tres principales plataformas de la compañía.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Reportaron fallas en META.

Reportaron fallas en META.

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Los reportes comenzaron a crecer de manera repentina y estuvieron relacionados con dificultades para ingresar a las cuentas, cargar publicaciones, actualizar el contenido y utilizar algunas de las funciones habituales de las aplicaciones.

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Instagram concentró la mayor cantidad de reclamos

Instagram fue la plataforma que registró el incremento más marcado de reportes. Usuarios señalaron inconvenientes para actualizar el feed, visualizar publicaciones, cargar nuevos contenidos e ingresar normalmente a sus perfiles.

Según los datos reflejados por Downdetector, una plataforma que recopila las notificaciones realizadas por los propios usuarios, el volumen de reclamos aumentó de forma abrupta durante la tarde y superó ampliamente los niveles habituales.

Al tratarse de reportes enviados por usuarios, estos registros no necesariamente implican una interrupción total del servicio. Las fallas pueden afectar únicamente a determinadas cuentas, dispositivos, regiones o versiones de las aplicaciones.

Facebook también presentó problemas

En Facebook, los principales reclamos estuvieron vinculados con dificultades para navegar dentro de la plataforma, actualizar el muro de noticias y publicación de links.

Mientras ciertos usuarios pudieron continuar utilizando la red social con normalidad, otros encontraron pantallas sin contenido, problemas de conexión y errores al intentar cargar publicaciones. La aparición simultánea de inconvenientes en Instagram y Facebook llevó a numerosos usuarios a consultar en otras redes sociales si se trataba de un problema generalizado de Meta.

Problemas para enviar mensajes por WhatsApp

WhatsApp también acumuló reportes, aunque en menor cantidad que Instagram. Algunos usuarios informaron demoras o errores para enviar y recibir mensajes, además de inconvenientes para sincronizar conversaciones.

fallas en Whatsapp

Otros reclamos estuvieron relacionados con la conexión a los servidores y el funcionamiento de las versiones web y de escritorio de la aplicación de mensajería.

Debido a que Facebook, Instagram y WhatsApp pertenecen a Meta, los inconvenientes registrados al mismo tiempo despertaron sospechas sobre una posible falla en la infraestructura compartida de la empresa.

Meta no explicó el origen de las fallas

Hasta el momento en que comenzaron a difundirse los reportes, Meta no había emitido un comunicado oficial para explicar el origen, el alcance ni la duración de los inconvenientes.

Tampoco se informó si las fallas respondieron a tareas de mantenimiento, problemas en los servidores o errores en alguna actualización. Los usuarios deberán aguardar una comunicación de la compañía para conocer las causas del funcionamiento irregular.

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