Alerta por estafas: Agua Potable advierte por falsos mensajes de WhatsApp

Agua Potable de Jujuy alertó a la comunidad por nuevos intentos de estafa a través de WhatsApp, donde personas ajenas a la empresa solicitan datos personales o bancarios bajo la falsa promesa de acceder a supuestos subsidios. Desde la firma remarcaron que nunca piden este tipo de información por esa vía.
Alerta por mensajes falsos
La advertencia fue emitida ante la aparición de nuevos mensajes que circulan por WhatsApp y que buscan engañar a los usuarios. En esas comunicaciones, los estafadores se hacen pasar por personal vinculado a la empresa y prometen gestionar beneficios o subsidios.
Para avanzar con el engaño, solicitan datos personales, información de cuentas o datos bancarios. Desde Agua Potable remarcaron que se trata de intentos de estafa y pidieron a la población no brindar ningún tipo de información.
Agua Potable no pide datos por WhatsApp
La empresa recordó que nunca solicita datos personales ni bancarios por WhatsApp. Por ese motivo, cualquier mensaje que pida información privada, claves, números de cuenta o datos financieros debe ser considerado sospechoso.
También recomendaron no responder ese tipo de mensajes, no reenviar datos y no ingresar a enlaces desconocidos. Ante cualquier duda, los usuarios deben comunicarse únicamente por los canales oficiales de atención.
Canales oficiales de consulta
Para evitar caer en engaños, Agua Potable pidió a la comunidad mantenerse alerta y verificar siempre la información antes de responder mensajes relacionados con pagos, subsidios o trámites.
Los canales informados por la empresa son: Atención al Cliente 388 513 3573, Pagos Electrónicos 388 461 4828, Reclamos 388 461 4173 y la web oficial www.aguapotablejujuy.com.
Lo más importante
- Agua Potable alertó por nuevos intentos de estafa vía WhatsApp.
- Los mensajes ofrecen falsos subsidios para pedir datos personales o bancarios.
- La empresa recordó que nunca solicita datos privados por esa vía.
- Recomiendan no responder, no compartir información y no ingresar a enlaces sospechosos.
- Ante dudas, los usuarios deben consultar solo por canales oficiales.
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