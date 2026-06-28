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28 de junio de 2026 - 13:57
Tiempo.

Jujuy despide junio con bajas temperaturas y una alerta por fuertes vientos

Estiman una semana con bajas temperaturas, probabilidades de lluvias y una alerta amarilla por vientos para una zona especifica de la provincia.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La nevada en Yala vista desde el aire

La nevada en Yala vista desde el aire

El frío continuará durante los últimos días de junio en Jujuy y se intensificará con el comienzo de julio, en medio del avance de una extensa masa de aire polar sobre gran parte del país. En San Salvador de Jujuy se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 3°, mientras que el martes habrá una alerta amarilla por fuertes vientos en la Puna de Susques.

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Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

El lunes 29 de junio se presentará con una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12° en la capital jujeña. Además, se anticipan probabilidades de lluvia durante las horas de la tarde.

Para el martes 30 se esperan condiciones térmicas similares, nuevamente con una mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin embargo, disminuirá la probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, junio finalizará con jornadas frías y temperaturas plenamente invernales en San Salvador de Jujuy.

La nevada en Yala vista desde el aire
La nevada en Yala vista desde el aire

La nevada en Yala vista desde el aire

Alerta amarilla por viento en la Puna de Susques

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para la tarde del martes en la Puna de Susques.

Según el informe, el área de alta cordillera será afectada por vientos provenientes del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

mapa_alertas

Julio comenzará con una nueva irrupción de aire polar

El inicio de julio estará marcado por temperaturas extremadamente bajas en distintos sectores de Argentina. Las proyecciones indican registros de hasta 12 °C por debajo de los valores normales para esta época del año.

Uno de los aspectos más destacados será la amplia extensión territorial de la masa de aire polar. Las anomalías negativas de temperatura abarcarán desde la Patagonia hasta el norte argentino y también alcanzarán Paraguay, Uruguay y sectores del sur de Brasil.

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