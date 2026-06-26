Ola polar en Jujuy: hasta cuándo dura y qué localidades afecta

El frío intenso continuará durante los próximos días en Jujuy, con fuertes heladas y temperaturas de hasta 14 grados bajo cero en algunas localidades de la Puna. La Quiaca, Abra Pampa, Susques y Humahuaca aparecen entre las zonas más afectadas, mientras que en San Salvador de Jujuy las mínimas se mantendrán entre los 3 y los 5 °C.

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De acuerdo con el pronóstico extendido consultado este viernes 26 de junio, las condiciones más rigurosas persistirán durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

La provincia ya había estado alcanzada por una alerta amarilla por temperaturas extremas que comprendió sectores de los Valles, las Yungas y la Quebrada. Ahora, el mayor impacto térmico se concentra en las localidades ubicadas a mayor altura.

Las temperaturas más bajas continuarán, al menos, hasta el jueves 2 de julio en las zonas altas de la provincia.

En la Puna se esperan mínimas bajo cero durante todo el período. Los registros más extremos se producirán entre este viernes y el martes 30 de junio, aunque las heladas persistirán durante los primeros días de julio.

En San Salvador de Jujuy, las madrugadas seguirán frías, con mínimas de entre 3 y 5 °C. Las máximas comenzarán cerca de los 20 °C, pero descenderán hasta ubicarse entre los 12 y los 13 °C durante los días más nublados.

Esto marcará una diferencia importante entre la capital y la Puna. Mientras en los Valles habrá jornadas frías, en las zonas altas se mantendrán las temperaturas negativas y una amplitud térmica muy marcada.

Abra Pampa podría registrar hasta 14 grados bajo cero

Abra Pampa aparece como una de las localidades más afectadas por las bajas temperaturas. Para este viernes y el sábado se pronostican mínimas de hasta -14 °C.

El domingo la mínima podría subir hasta los -6 °C, pero el lunes volvería a descender hasta -11 °C. Para el martes también se anticipan 11 grados bajo cero, acompañados por viento intenso.

Las máximas, en cambio, podrían ubicarse entre los 19 y los 22 °C. Esta diferencia entre el día y la noche obliga a extremar los cuidados, especialmente para quienes salen temprano o regresan a sus hogares después del atardecer.

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La Quiaca tendrá fuertes heladas

En La Quiaca se esperan mínimas de -13 °C durante el viernes y el sábado. El domingo el termómetro podría marcar -7 °C y el lunes descender nuevamente hasta los -10 °C.

Para el martes 30 de junio se pronostica una mínima de -12 °C, con condiciones ventosas. Durante el miércoles y el jueves continuarían los valores bajo cero, aunque con menor intensidad.

Las máximas podrían superar los 20 °C en algunas jornadas. Por eso, aunque las tardes sean más agradables bajo el sol, el frío reaparecerá rápidamente cuando baje la temperatura.

Susques y Humahuaca también estarán bajo cero

Susques tendrá mínimas de entre -9 y -7 °C durante el fin de semana. Desde el lunes se prevé una leve recuperación, aunque los registros seguirán por debajo de cero durante varias jornadas.

Además, las máximas serán más bajas que en otras localidades y se mantendrán entre los 8 y los 11 °C. Para el martes, miércoles y jueves se anticipan condiciones muy ventosas.

En Humahuaca, las mínimas rondarán los -3 °C durante el viernes y el sábado. Luego se mantendrán cerca de -1 °C hasta mediados de la próxima semana.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña no se esperan temperaturas bajo cero, pero las madrugadas continuarán muy frías.

Para este viernes se anticipa una mínima cercana a los 3 °C y una máxima de 20 °C. El sábado tendrá valores similares, mientras que desde el domingo aumentará la nubosidad y comenzarán a bajar las temperaturas máximas.

El lunes podría ser una de las jornadas más frías, con una máxima cercana a los 13 °C. Para el jueves se prevé una máxima de 12 °C y probabilidad de precipitaciones.

Recomendaciones frente a las bajas temperaturas

El Ministerio de Salud recomienda evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre, especialmente durante la madrugada, la noche y las primeras horas de la mañana.

También se aconseja:

Vestirse con varias capas de ropa.

Proteger especialmente la cabeza, las manos, los pies y el cuello.

Mantenerse en movimiento para generar calor corporal.

Consumir agua y bebidas calientes.

Realizar una alimentación completa y equilibrada.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

No consumir alcohol para combatir el frío.

Prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Si se utilizan estufas, braseros o calefactores, es fundamental mantener una ventilación permanente para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono.

Los artefactos a gas deben ser revisados por personal matriculado. No se deben utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar los ambientes.