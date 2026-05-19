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19 de mayo de 2026 - 07:10
Sociedad.

Ola polar: Cruz Roja intensifica la asistencia a personas en situación de calle

La Cruz Roja refuerza la entrega de abrigo, atención médica y contención ante la ola polar que se registra en todo el país.

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Por  Judith Girón
Ola polar: Cruz Roja intensifica la asistencia a personas en situación de calle

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A través del programa “Elijo ayudar”, voluntarios recorren distintos puntos del país brindando atención directa a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.

Asistencia a personas en situación de calle en medio del frío extremo

Desde la organización señalaron que miles de personas pasan las noches a la intemperie sin acceso a abrigo, atención médica ni condiciones básicas de higiene. Frente a esta realidad, los equipos de Cruz Roja realizan recorridos para entregar kits de abrigo, elementos de higiene y brindar primeros auxilios.

Además de la asistencia material, los voluntarios desarrollan tareas de acompañamiento emocional y apoyo psicosocial para personas que muchas veces no cuentan con redes de contención.

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Ola polar: Cruz Roja intensifica la asistencia a personas en situación de calle

Ola polar: Cruz Roja intensifica la asistencia a personas en situación de calle

La Cruz Roja lleva más de 4 mil personas asistidas

Según datos difundidos por la organización, durante el último año lograron asistir a más de 4.000 personas en situación de calle en diferentes puntos del país.

En ese período se realizaron:

  • 5.000 servicios de salud y primeros auxilios.
  • 4.000 entregas de kits de higiene.
  • 2.500 kits de abrigo distribuidos.

Desde Cruz Roja remarcaron que la demanda de asistencia aumenta considerablemente con cada descenso brusco de temperatura.

Cómo colaborar con la campaña

La organización recordó que quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones mediante tarjeta, transferencia bancaria o Mercado Pago.

Indicaron además que una donación mensual de 10 mil pesos permite ayudar a garantizar acceso a salud, abrigo y acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad.

Los fondos recaudados también son destinados a otras iniciativas humanitarias vinculadas al acceso al agua segura, asistencia en emergencias y fortalecimiento comunitario en distintos puntos del país.

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