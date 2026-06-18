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18 de junio de 2026 - 21:42
Tecnología

Un informe reveló qué país lidera el uso de inteligencia artificial a nivel mundial

Un estudio del Instituto de Economía de la IA de Microsoft posiciona a un país de Asia con mayor adopción de inteligencia artificial en su población económicamente activa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un informe reveló qué país lidera el uso de inteligencia artificial a nivel mundial.&nbsp;

Un informe reveló qué país lidera el uso de inteligencia artificial a nivel mundial. 

Un reciente informe del Instituto de Economía de la IA de Microsoft, junto a especialistas del Banco Mundial y el CENIA, analizó el avance global de la inteligencia artificial. Este país de Asia la utiliza con el 70,1%.

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El país de Asia que lidera el uso de la inteligencia artificial en el mundo

Un estudio realizado por Microsoft, el Banco Mundial, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y expertos del MIT reveló nuevos datos sobre la expansión de la inteligencia artificial en distintos países.

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Según el estudio, la adopción de inteligencia artificial alcanzó a 1.200 millones de usuarios en menos de tres años, mientras que el 17,8% de la población global ya emplea este tipo de herramientas.

Para elaborar las conclusiones se utilizaron datos anónimos de Microsoft, adaptados a las condiciones tecnológicas y demográficas de cada región.

En el ranking global, los Emiratos Árabes Unidos aparecen al frente en la adopción de inteligencia artificial, con un 70,1% de uso entre su población económicamente activa. En contraste, Estados Unidos, pese a ser una de las principales potencias tecnológicas y un referente en el desarrollo de IA, se ubica en el puesto 21 con una tasa del 31,3%.

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Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Externos y Legales de Microsoft CELA, explicó que “pese a crear los modelos de frontera, su adopción todavía va por detrás de líderes más pequeños. Esto habla de que los mejores ecosistemas de IA no están en los países más grandes, sino donde se alinean la política pública, la infraestructura y la educación”.

El informe también destaca el fuerte crecimiento de la adopción de inteligencia artificial en Asia, impulsado por los avances en la comprensión y generación de idiomas como el japonés y el coreano. Corea del Sur, Tailandia y Japón encabezan esta expansión, con incrementos del 43%, 36% y 34% respectivamente, mientras que otros países como Mongolia, Irán, Laos y Turquía también registraron importantes avances.

Uno de los datos destacados del informe es el avance de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la programación durante los primeros meses de 2026. En ese período, los git pushes —acciones que permiten a los desarrolladores subir modificaciones de código a plataformas online— crecieron un 78% interanual a nivel global.

Los datos reflejan esta tendencia: durante 2025, la cantidad de desarrolladores de software empleados en Estados Unidos llegó a 2,2 millones, lo que representó un crecimiento del 8,5% interanual y el máximo histórico registrado hasta ahora.

La inteligencia artificial en Argentina

Argentina se encuentra en una posición intermedia dentro del ranking de adopción de inteligencia artificial, con una tasa del 21,9% de uso entre la población en edad laboral durante el primer trimestre de 2026. El país supera tanto el promedio del sur global como la media mundial, ubicada en 17,8%.

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El trimestre también mostró una ampliación de la brecha en la adopción de IA entre el norte y el sur global. Mientras que en el primero la tasa escaló a 27,5%, en el sur se ubicó en 15,4%.

El estudio señala que esto se explica por el acceso limitado a una red eléctrica confiable, la conectividad a internet y las competencias digitales, todos factores que siguen restringiendo la adopción. Además, agrega que “hasta que no se reduzcan estas brechas fundamentales, los beneficios de la inteligencia artificial generativa seguirán distribuyéndose de manera desigual”.

Bericua señaló que “la adopción de la IA se correlaciona fuertemente con el PBI y hay tres factores que predicen un mayor uso y la agenda de oportunidad para la Argentina: en primer lugar, la infraestructura digital (conectividad y energía confiable como base del acceso), el acceso a herramientas y aplicaciones para la industria y el capital humano (la educación y las habilidades digitales para usar IA de forma productiva)”.

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