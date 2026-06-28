El jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

A miles de kilómetros de su provincia, un joven jujeño vive una experiencia que marcará para siempre su carrera. Se trata de Efrén Franco Joel Leail, oriundo de San Salvador de Jujuy, quien forma parte de la tripulación de la Fragata ARA "Libertad" durante el LIV Viaje de Instrucción de la Armada Argentina.

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El buque escuela llegó esta semana a Baltimore, Estados Unidos, como parte de una travesía que comenzó el 11 de abril y que se extenderá hasta septiembre. Durante esos cinco meses recorrerá casi 16 mil millas náuticas y visitará puertos de Brasil, Estados Unidos, Jamaica y Puerto Rico.

Quién es el jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

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Aunque creció en una provincia sin salida al mar y sin tradición naval en su familia, Efrén encontró su vocación desde muy chico gracias a un tío que integra la Armada Argentina.

Las visitas a distintas bases navales despertaron su interés por esa profesión. Una de las experiencias que más recuerda fue cuando pudo conocer por dentro el submarino ARA San Juan durante una visita a la Base Naval Mar del Plata.

Años después, en 2022, decidió dejar Jujuy para ingresar a la Escuela Naval Militar, donde comenzó el camino que hoy lo tiene navegando a bordo de la Fragata Libertad.

La pasión por volar

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Durante su formación descubrió que su futuro estaba en la Aviación Naval.

Las prácticas con helicópteros Sea King y un vuelo de instrucción en un Turbo Mentor terminaron de confirmar su vocación. Ahora sueña con pilotar los aviones P-3C Orion, recientemente incorporados por la Armada Argentina.

"Sería un logro enorme", expresó el joven guardiamarina.

Un jujeño que lleva sus raíces a cada puerto

Además de completar la etapa final de su formación como oficial, Efrén ya participó de la Campaña Antártica de Verano 2025-2026, otra experiencia que considera inolvidable.

Pese a la distancia, asegura que extraña las costumbres de su provincia. La Fiesta Nacional de los Estudiantes, el carnaval, los partidos de fútbol con amigos y los encuentros familiares siguen muy presentes en su memoria.

Actualmente comparte este desafío con un motor muy especial: su pareja y su hija Roma, de un año, a quienes define como su principal apoyo.

Mientras la Fragata Libertad continúa su recorrido por distintos puertos del continente, el joven jujeño sigue construyendo una historia de esfuerzo, vocación y orgullo, llevando el nombre de Jujuy a cada destino que visita.