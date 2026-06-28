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28 de junio de 2026 - 09:06
Jujuy.

Quién es el jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

Nació en San Salvador de Jujuy y hoy integra la tripulación de la Fragata ARA "Libertad", que recorre distintos países en su tradicional Viaje de Instrucción.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
El jujeño que recorre el mundo a bordo de la Fragata Libertad

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El buque escuela llegó esta semana a Baltimore, Estados Unidos, como parte de una travesía que comenzó el 11 de abril y que se extenderá hasta septiembre. Durante esos cinco meses recorrerá casi 16 mil millas náuticas y visitará puertos de Brasil, Estados Unidos, Jamaica y Puerto Rico.

Un sueño que nació lejos del mar

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Aunque creció en una provincia sin salida al mar y sin tradición naval en su familia, Efrén encontró su vocación desde muy chico gracias a un tío que integra la Armada Argentina.

Las visitas a distintas bases navales despertaron su interés por esa profesión. Una de las experiencias que más recuerda fue cuando pudo conocer por dentro el submarino ARA San Juan durante una visita a la Base Naval Mar del Plata.

Años después, en 2022, decidió dejar Jujuy para ingresar a la Escuela Naval Militar, donde comenzó el camino que hoy lo tiene navegando a bordo de la Fragata Libertad.

La pasión por volar

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Durante su formación descubrió que su futuro estaba en la Aviación Naval.

Las prácticas con helicópteros Sea King y un vuelo de instrucción en un Turbo Mentor terminaron de confirmar su vocación. Ahora sueña con pilotar los aviones P-3C Orion, recientemente incorporados por la Armada Argentina.

"Sería un logro enorme", expresó el joven guardiamarina.

Un jujeño que lleva sus raíces a cada puerto

Además de completar la etapa final de su formación como oficial, Efrén ya participó de la Campaña Antártica de Verano 2025-2026, otra experiencia que considera inolvidable.

Pese a la distancia, asegura que extraña las costumbres de su provincia. La Fiesta Nacional de los Estudiantes, el carnaval, los partidos de fútbol con amigos y los encuentros familiares siguen muy presentes en su memoria.

Actualmente comparte este desafío con un motor muy especial: su pareja y su hija Roma, de un año, a quienes define como su principal apoyo.

Mientras la Fragata Libertad continúa su recorrido por distintos puertos del continente, el joven jujeño sigue construyendo una historia de esfuerzo, vocación y orgullo, llevando el nombre de Jujuy a cada destino que visita.

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