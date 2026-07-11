Cómo cargar el celular para alargar la vida útil de la batería.

La mayoría de las personas carga su celular de manera automática, sin reparar en algunos hábitos que pueden afectar su batería. Entre ellos, un detalle tan simple como el orden al conectar el cargador. Te contamos los mejores tips.

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La batería es una de las piezas más valoradas de cualquier smartphone , aunque también una de las más desconocidas por los usuarios. A lo largo del tiempo surgieron todo tipo de mitos sobre la mejor manera de mantenerla en buen estado.

Los teléfonos actuales utilizan principalmente baterías de iones de litio , reconocidas por su eficiencia y tamaño reducido. Su funcionamiento se basa en el desplazamiento de iones entre el cátodo y el ánodo mediante un electrolito, un proceso que permite almacenar y liberar energía .

Si bien destacan por su carga rápida y resistencia, algunos hábitos pueden influir en su duración y desempeño .

La forma correcta de cargar el teléfono comienza por un detalle clave: el orden en el que se conectan los elementos. Lo recomendable es enchufar primero el cargador a la corriente y luego conectarlo al dispositivo, una práctica que ayuda a proteger la batería y los componentes internos.

Además de cuidar la forma en que se realiza la carga, existen otros hábitos que pueden influir en la duración de la batería. Según Android Authority, estas prácticas simples ayudan a mantener el buen funcionamiento del teléfono y prolongar su vida útil:

No cargar siempre el teléfono hasta el máximo: aunque llegar al 100% no daña la batería de forma inmediata, mantenerla constantemente al límite puede acelerar su desgaste. Lo recomendable es moverse, cuando sea posible, entre el 20% y el 80% de carga .

aunque llegar al 100% no daña la batería de forma inmediata, mantenerla constantemente al límite puede acelerar su desgaste. Lo recomendable es moverse, cuando sea posible, . No esperar a que el teléfono se apague para cargarlo: llevar la batería a niveles extremadamente bajos de forma habitual puede perjudicar su rendimiento y reducir su vida útil.

llevar la batería a niveles extremadamente bajos de forma habitual y reducir su vida útil. Evitar cargadores no certificados: algunos accesorios pueden no ofrecer la protección necesaria frente a fluctuaciones eléctricas, lo que podría afectar el rendimiento de la batería e incluso dañar el dispositivo .

algunos accesorios pueden no ofrecer la protección necesaria frente a fluctuaciones eléctricas, lo que podría afectar el rendimiento de la batería e . Evitar el calor durante la carga: las altas temperaturas pueden acelerar el desgaste de la batería y reducir su rendimiento. Lo recomendable es cargar el teléfono en espacios ventilados , lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.

las altas temperaturas pueden acelerar el desgaste de la batería y reducir su rendimiento. Lo recomendable es , lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. No exigir al celular durante la carga: realizar tareas intensivas mientras está conectado puede elevar la temperatura del equipo y afectar la eficiencia del proceso de carga.

Qué pasa con los cargadores portátiles

Los cargadores portátiles (o power banks) son excelentes y muy útiles, especialmente si pasas mucho tiempo fuera de casa o viajas. Sin embargo, su calidad depende de elegir una buena marca y la capacidad adecuada para tus necesidades.

Te permiten mantener tus dispositivos comunicados y funcionando cuando no tenés un tomacorriente cerca.

Los modelos más modernos y potentes no solo cargan celulares, sino también tablets, auriculares e incluso notebooks.

Existen opciones con tecnologías como Power Delivery (PD) que cargan tu celular en una fracción del tiempo.