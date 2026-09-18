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18 de septiembre de 2026 - 16:37
Capital.

Paseo de las Plantas: realizarán una jornada especial este sábado

La propuesta combinará producción ornamental, cultura y diversas actividades para recibir la primavera.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Paseo de las Plantas.

Paseo de las Plantas.

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El paseo permanecerá abierto en horario extendido, de 8 a 19 horas, en el playón de estacionamiento ubicado sobre avenida 19 de Abril, entre Sarmiento y Canónigo Gorriti.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y conocer la variedad de plantas y flores ornamentales que ofrecen los productores locales.

Actividades desde las 10 de la mañana

La programación especial de Bienvenida Primavera comenzará a las 10 horas con una actividad vinculada al trabajo artesanal.

Durante los días 24, 25 y 26 de noviembre de 8 a 22 horas Jujuy Florece estará en el Paseo de las Plantas sobre 19 de abril.

Durante los días 24, 25 y 26 de noviembre de 8 a 22 horas Jujuy Florece estará en el Paseo de las Plantas sobre 19 de abril.

A esa hora se realizará una exposición y presentación de tallado en piedra, que estará a cargo del señor Medina. La propuesta permitirá conocer parte del trabajo realizado con esta técnica artesanal.

Posteriormente, a las 10:20, está prevista la disertación denominada “Flores de Primavera”, que estará a cargo de Nancy Jara. El cronograma continuará a las 10:40, cuando se realizarán sorteos entre los asistentes que se encuentren participando de la jornada.

Espectáculo artístico en el Paseo de las Plantas

Desde las 11 horas, la actividad tendrá también un espacio dedicado a la música y la danza. El Ballet Huayra Muyoj será el encargado de brindar el espectáculo artístico previsto para acompañar la celebración de la primavera.

De esta manera, quienes se acerquen al paseo podrán combinar la recorrida por los puestos de productores ornamentales con las diferentes propuestas programadas durante la mañana.

El paseo continuará funcionando después de las actividades especiales y mantendrá sus puertas abiertas hasta las 19 horas, con los puestos de plantas y flores disponibles para el público durante toda la jornada.

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