El truco para eliminar manchas de vino de la ropa sin dañarla.

Un movimiento desafortunado en una comida, una copa que acaba derramada en medio de un brindis o simplemente un momento de distracción en una celebración pueden terminar dejando sobre la ropa una de las marcas más difíciles y preocupantes: las manchas de vino . Para ello, existe un truco muy eficaz para combatirla.

A pesar de que, cuando ocurre, pueda parecer que la prenda quedó arruinada de manera definitiva, los expertos en el cuidado de los tejidos sostienen que la rapidez con la que se intervenga es fundamental.

También resulta importante no recurrir a métodos inadecuados , ya que una reacción inmediata y un tratamiento correcto pueden ser determinantes para recuperar la ropa en lugar de tener que descartarla.

El vino , y particularmente las variedades tintas , posee compuestos naturales como las antocianinas y los taninos . Estas sustancias tienen la capacidad de fijarse rápidamente en los tejidos de las prendas, por lo que una mancha que no se trata a tiempo tiende a penetrar cada vez más en las fibras y se vuelve progresivamente más complicada de retirar por completo .

De todos modos, no es necesario dar por perdida una prenda afectada. Hay diferentes alternativas sencillas que pueden prepararse en casa y que resultan útiles para tratar este tipo de manchas, siempre que se apliquen correctamente y con cuidado para preservar el estado de la tela.

Cinco trucos para sacar las manchas de vino de la ropa

1. Secar, no frotar

Cuando una prenda se mancha con vino, una reacción bastante habitual es intentar eliminarla restregando la zona afectada con intensidad. Sin embargo, esta práctica puede empeorar la situación y constituye uno de los desaciertos más frecuentes al tratar este tipo de manchas.

En lugar de refregar, lo más conveniente es absorber cuidadosamente el líquido sobrante mediante pequeños toques. Para hacerlo, se puede utilizar una servilleta limpia, un trozo de papel absorbente o un paño seco. De esta manera, se evita ejercer demasiada presión sobre las fibras y se reduce el riesgo de que el vino se introduzca todavía más en el tejido o termine extendiéndose hacia otras áreas de la prenda.

2. Agua fría y sal: el clásico que sigue funcionando

Después de retirar la mayor cantidad posible de vino, el siguiente paso consiste en enjuagar la parte manchada utilizando agua fría. Es importante evitar el agua caliente, debido a que las altas temperaturas pueden hacer que los pigmentos se adhieran con mayor intensidad a las fibras y dificulten posteriormente su eliminación.

Otra alternativa habitual consiste en espolvorear sal fina sobre el área afectada. Este ingrediente puede contribuir a absorber parte de la humedad que todavía permanece en el tejido. Se recomienda dejarlo sobre la mancha durante algunos minutos y, posteriormente, quitarlo con delicadeza antes de proceder con el lavado habitual de la prenda. Este procedimiento tiende a ofrecer mejores resultados cuando se aplica poco después de que se produzca el derrame.

3. Jabón neutro o detergente suave

Cuando el tipo de tejido admite este tratamiento, una opción es colocar directamente sobre el área afectada una pequeña cantidad de jabón líquido neutro o de un detergente de acción suave. Estos productos pueden contribuir a desprender los residuos de vino que hayan quedado impregnados en las fibras. Lo ideal es permitir que actúen durante unos minutos y, posteriormente, retirar el producto mediante un enjuague con agua fría antes de realizar el lavado habitual.

En el caso de materiales especialmente sensibles, como la seda, la lana o determinados tipos de lino fino, es fundamental revisar previamente las indicaciones de cuidado que figuran en la etiqueta de la prenda. Además, se aconseja evitar sustancias demasiado fuertes que puedan deteriorar el tejido.

4. Bicarbonato de sodio y vinagre blanco: utilizar con cuidado.

Entre los recursos caseros que suelen utilizarse para tratar este tipo de manchas se encuentra una preparación a base de bicarbonato de sodio y una pequeña cantidad de vinagre blanco. Esta combinación puede resultar apropiada para materiales más resistentes, como el algodón o la tela de jean, aunque su uso requiere mayor precaución cuando se trata de prendas delicadas o con colores particularmente intensos.

Antes de extender cualquier preparación elaborada en casa sobre la mancha, es aconsejable realizar una prueba previa en un sector reducido y poco visible de la prenda. De este modo, se puede comprobar cómo reacciona el tejido y evitar posibles alteraciones en su color o apariencia.

5. No usar secadora hasta asegurarse

Otro descuido habitual se produce una vez terminado el lavado, cuando la prenda se coloca inmediatamente en la secadora sin comprobar antes si la marca ha desaparecido por completo. Si todavía quedan restos de la mancha, el calor generado durante el secado puede hacer que estos se adhieran de manera permanente a las fibras del tejido.

Por este motivo, antes de someter la ropa a temperaturas elevadas, es importante inspeccionar cuidadosamente la zona que había sido afectada y asegurarse de que no queden rastros visibles. Solo después de verificarlo conviene proceder con el secado a alta temperatura.

Qué hacer si la mancha ya está seca

Si la mancha permanece durante un período prolongado, ya sea por varias horas o incluso por algunos días, puede ser necesario recurrir a un producto especialmente formulado para eliminar restos de vino o solicitar la intervención de un servicio especializado en limpieza de prendas.

En estas situaciones, continuar aplicando preparados caseros demasiado fuertes no necesariamente mejora el resultado. Por el contrario, un tratamiento inadecuado o excesivamente agresivo puede deteriorar las fibras, alterar el color o afectar la superficie del tejido, provocando un daño que termine siendo más grave que el ocasionado inicialmente por la propia mancha.