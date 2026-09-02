El truco casero para eliminar las manchas amarillas de las almohadas

Las manchas amarillas de las almohadas no necesariamente indican que estén sucias. Se producen por la acumulación de sudor, grasa natural de la piel y sustancias de los antitranspirantes , que al dormir entran en contacto con el relleno y generan una reacción química. Para resolver esto, hay un truco eficaz para olvidarse del problema.

Sociedad. El truco para eliminar las manchas de lavandina de la ropa con un solo ingrediente

Para tratar de recuperar el aspecto original de la tela, pueden utilizarse tres productos habituales de la cocina y el hogar: agua oxigenada, bicarbonato de sodio y jabón líquido . De acuerdo con las recomendaciones de la agencia californiana StopWaste y la Fundación David Suzuki , esta combinación puede ayudar a eliminar las manchas y revertir su apariencia.

Los valores relevados por Profeco muestran que se trata de una alternativa económica . El vinagre blanco , considerado el más apropiado para las tareas de limpieza doméstica, puede encontrarse en supermercados y tiendas de autoservicio por aproximadamente 10 a 12 pesos la botella de 750 mililitros . Por su parte, el agua oxigenada de 3% , que resulta más conveniente para tratar este tipo de manchas, suele venderse en farmacias por un costo similar o incluso inferior .

La agencia pública del condado de Alameda, en California (Estados Unidos), StopWaste , ofrece una guía práctica dedicada a tratar y retirar manchas de las prendas utilizando productos que pueden encontrarse habitualmente en casa.

Para combatir manchas especialmente difíciles o persistentes, la preparación recomendada consiste en combinar una medida de jabón líquido con dos medidas de peróxido de hidrógeno al 3 %. A esta mezcla se le agregan una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio y se integran todos los componentes hasta obtener una sustancia de consistencia pastosa.

Una vez preparada la mezcla, debe distribuirse directamente sobre el área afectada utilizando un cepillo de dientes que esté limpio. Después, se recomienda esperar entre media hora y una hora para permitir que el producto actúe antes de proceder con el lavado de la almohada, siempre siguiendo las indicaciones proporcionadas en su etiqueta.

Antes de aplicar el preparado sobre la mancha, StopWaste aconseja realizar una pequeña prueba en un sector de la tela que no quede a la vista. De esta manera, es posible comprobar que los ingredientes utilizados no provoquen cambios o decoloraciones en el tejido.

La organización ambiental canadiense sin ánimo de lucro Fundación David Suzuki considera que el peróxido de hidrógeno en una concentración del 3 % puede utilizarse como una alternativa de blanqueamiento de acción moderada y con menor impacto ambiental.

Según la entidad, este producto cumple una función similar a la de la lejía a base de cloro, pero sin ocasionar daños en las fibras textiles ni generar el mismo impacto sobre el entorno.

El agua oxigenada no debe mezclarse con vinagre ni con cloro, advierten especialistas

La Fundación David Suzuki advierte sobre los riesgos de combinar determinados productos de limpieza. La unión de un blanqueador a base de oxígeno con vinagre puede generar una mezcla de carácter corrosivo. Del mismo modo, juntar vinagre o amoníaco con productos que contienen cloro puede liberar gases perjudiciales para la salud, por lo que estas combinaciones deben evitarse por completo.

En el caso del agua oxigenada, la recomendación es mantener su uso aislado o, como alternativa, incorporarla únicamente con bicarbonato. Bajo ninguna circunstancia debe mezclarse con lejía, vinagre o amoníaco.

Por su parte, la Profeco, mediante información difundida en el portal oficial del Gobierno de México, señala que los productos de limpieza no deben combinarse entre sí, salvo que el propio fabricante indique de manera clara y expresa en la etiqueta que dicha mezcla es segura.

Protector de almohada: barrera para que las manchas no lleguen a la almohada

Una medida preventiva consiste en utilizar una funda protectora para almohadas que pueda lavarse. Este accesorio se coloca entre el interior de la almohada y la funda exterior, creando una capa de protección que ayuda a impedir que el sudor y la grasa natural de la piel penetren directamente en el material de relleno.

De acuerdo con StopWaste, esta práctica responde a un principio sencillo de mantenimiento: conservar y lavar los elementos que ya tenemos resulta más económico que sustituirlos por otros nuevos.

Para complementar esta medida, se aconseja lavar el protector aproximadamente cada 14 días. También es conveniente dejar la almohada al aire libre o en un espacio ventilado durante 15 a 20 minutos cada mañana, antes de hacer la cama. Esta rutina favorece que la humedad que se haya generado mientras se duerme pueda secarse y disiparse, evitando que permanezca acumulada dentro del relleno.

Por qué las almohadas se ponen amarillas aunque te bañes antes de dormir

La actividad del organismo no se detiene mientras dormimos: incluso después de haberse aseado, la piel continúa liberando sudor y sebo durante la noche.

De acuerdo con información de Medical News Today, basada en referencias de la Sociedad Internacional de la Hiperhidrosis, la sustancia responsable de buena parte de la tonalidad amarillenta o marrón que puede aparecer en estos tejidos es la lipofuscina. Se trata de un pigmento que se forma naturalmente en el cuerpo cuando determinados ácidos grasos presentes en el sudor entran en contacto con el oxígeno.

Este fenómeno puede presentarse aun cuando la almohada esté cubierta con una funda recién lavada. El calor corporal facilita que el sebo atraviese las fibras del tejido, haciendo posible que llegue hasta el interior y se acumule en el relleno.

La sudoración durante la noche forma parte del funcionamiento habitual del organismo. La OMS explica que este mecanismo interviene en la regulación de la temperatura corporal: mientras la persona atraviesa las etapas de sueño profundo, el organismo reduce su temperatura interna y una de las vías que utiliza para conseguirlo es precisamente la producción de sudor.

Por otro lado, la Clínica Mayo estima que, en condiciones normales, durante las horas de descanso pueden perderse aproximadamente entre medio litro y un litro de sudor. La cantidad varía según factores como el ambiente en el que se duerme y el nivel de actividad metabólica que mantiene el cuerpo durante la noche.

Cuando la almohada no recibe una limpieza adecuada, la humedad acumulada durante la noche puede penetrar en su interior. Una vez allí, al entrar en contacto con el oxígeno y producirse su oxidación, termina generándose la característica coloración amarillenta que puede observarse en el material.