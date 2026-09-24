El cantante Damián Córdoba fue imputado por incumplir con la cuota alimentaria de su hija.

El cantante de cuarteto Damián Córdoba, conocido como “El Wacho”, fue imputado por la Justicia en el marco de una causa que investiga cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

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Una deuda millonaria derivó en una resolución judicial contra Damián Córdoba , reconocido cantante de cuarteto de Córdoba.

El músico fue imputado por el presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija adolescente , luego de que la abogada Ángela Burgos , quien representa a la joven y a su madre, realizara una presentación ante la Justicia

La medida fue tomada por la Fiscalía de Instrucción N° 15 y la deuda superaría los 22 millones de pesos .

De acuerdo con el documento judicial, el fiscal Juan Pablo Klinger, responsable de la causa, imputó al músico por cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

La acusación se originó en la falta de pago de la cuota alimentaria que había sido fijada en abril de 2023 por el Juzgado de Familia de Segunda Nominación. En aquella resolución se estableció que debía abonar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, entre el primer y el décimo día de cada mes.

A la hora de definir la acusación, la Fiscalía consideró distintos aspectos de la actividad laboral y económica del músico. Según consta en el expediente, Damián Córdoba, de 39 años, se dedica profesionalmente a la música y realiza shows tanto en Argentina como en otros países.

Además, se indicó que había realizado una gira por España y que sus ingresos mensuales rondarían entre $10 millones y $15 millones.

En este marco, el fiscal señaló que, pese a contar con los recursos económicos necesarios, Córdoba habría omitido realizar los pagos en los períodos correspondientes y luego habría cancelado parte de la deuda de forma acumulada y fuera de término.

Los cinco hechos que se lo acusa a Damián Córdoba

De acuerdo con la acusación, el primer incumplimiento se produjo entre marzo y junio de 2023. La suma adeudada fue abonada con posterioridad en dos partes: $532.720 el 19 de julio y $919.000 el 25 de julio de ese año.

En tanto, el segundo hecho corresponde al período comprendido entre agosto y octubre de 2024, cuya deuda fue cancelada mediante un pago de $2,8 millones el 26 de noviembre de 2024.

El tercer incumplimiento señalado en la causa se extendió entre noviembre de 2024 y marzo de 2025. Según la acusación, la suma adeudada fue abonada posteriormente, a través de pagos realizados el 27 de junio de 2025, por un total de $5.464.293, incluidos los intereses.

Poco después se registró el cuarto episodio, correspondiente a abril, mayo y junio de 2025, cuya deuda fue cancelada con un pago de $3.105.000 realizado el 4 de julio.

El último de los hechos investigados se extiende desde julio de 2025 hasta agosto de 2026. De acuerdo con el expediente, durante ese período el músico volvió a omitir los pagos correspondientes a la cuota alimentaria, cuyo monto había sido fijado por la Justicia de Familia en el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles por mes.

Los cinco hechos fueron calificados por la Fiscalía como incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, en los términos del artículo 1 de la Ley Nacional 13.944, y atribuidos a Córdoba en calidad de autor.

En el marco de la indagatoria, se le comunicaron los hechos imputados, los elementos de prueba incorporados a la causa y su derecho a abstenerse de declarar. El músico negó los hechos y optó por no brindar declaración.

No obstante, Córdoba señaló que ya había depositado $10 millones y anticipó que realizaría otro pago durante la semana siguiente con el objetivo de cancelar por completo la deuda reclamada.

A su vez, expresó su voluntad de asegurar el cumplimiento regular de la obligación alimentaria mediante una tercera persona que quedaría a cargo de los futuros pagos.