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23 de septiembre de 2026 - 18:42
Sociedad.

Tortitas de manzana y avena: una receta saludable para empezar el día

Esta preparación dulce se hace con pocos ingredientes y no lleva azúcares añadidos. Se puede acompañar con fruta fresca, yogur o mermeladas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tortitas de manzana y avena: una receta saludable para empezar el día.

Tortitas de manzana y avena: una receta saludable para empezar el día.

Las tortitas son una alternativa clásica para convertir el desayuno o la merienda en un momento especial. Esta receta típica de la cocina estadounidense se destaca por su elaboración sencilla, su bajo costo y el poco tiempo que requiere, además de ser una opción especialmente sabrosa.

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Pero todavía hay algo que se les puede pedir: que sean saludables. Alcanzar ese objetivo no resulta tan fácil con la receta tradicional, ya que suele incluir cantidades elevadas de harina refinada y azúcar, a lo que se suman acompañamientos como la nata montada o los siropes.

Disfrutar ocasionalmente de esta preparación dulce no representa ningún inconveniente, pero algunas personas prefieren contar con versiones más livianas y nutritivas que les permitan darse el gusto con mayor frecuencia e incorporarlo a su alimentación habitual.

Para quienes buscan ese tipo de opciones, existen preparaciones como estas tortitas de manzana y avena. Se trata de unos pancakes elaborados sin azúcar, que utilizan el dulzor propio de la fruta para aportar sabor sin necesidad de añadir este ingrediente.

Además de la avena y la manzana, que son los componentes principales de esta preparación, se incorporan huevos, leche y levadura. Estos ingredientes permiten obtener una consistencia tierna y aireada, similar a la que distingue a las tortitas tradicionales.

El sabor se puede realzar con canela molida y, si se desea, agregar una pequeña cantidad de extracto de vainilla. Con todos los ingredientes ya integrados, el último paso consiste en cocinar las pancakes en una sartén y servirlas junto con los toppings que cada uno prefiera.

Receta de tortitas de manzana y avena

Las tortitas de manzana y avena sin azúcar tienen como ingredientes principales los copos de avena, la manzana rallada y el huevo.

La preparación se realiza directamente en una sartén y da como resultado unas tortitas tiernas y aireadas en su interior, con una superficie ligeramente dorada. El secreto de la receta consiste en utilizar el dulzor propio de la manzana para prescindir de la incorporación de azúcar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 18 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 8 minutos

Ingredientes

  • 1 manzana grande (preferiblemente dulce)
  • 2 huevos
  • 80 g de copos de avena
  • 1 cucharadita de levadura química
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de sal
  • 50 ml de leche (puede ser vegetal)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Aceite de oliva suave para la sartén

Cómo hacer tortitas de manzana y avena sin azúcar, paso a paso

  • Pasá la manzana por un rallador sin quitarle la piel y dejala reservada.

  • En un recipiente amplio, batí los huevos hasta integrarlos.

  • Sumá la manzana previamente rallada y revolvé para unirla con los huevos.

  • Agregá los copos de avena junto con la levadura, la canela y una pizca de sal, e integrá todos los ingredientes.

  • Incorporá la leche junto con la vainilla y remové hasta conseguir una preparación uniforme. Si preferís que la mezcla tenga una consistencia más delicada, podés procesarla o batirla.

  • Dejá descansar la preparación durante 5 minutos para permitir que la avena absorba parte del líquido. Si después del reposo queda demasiado fluida, sumá un poco más de avena; en caso contrario, agregá una pequeña cantidad de leche para aligerarla.

  • Poné a calentar una sartén antiadherente con apenas unas gotas de aceite.

  • Con una cuchara, tomá porciones de la preparación y distribuilas sobre la sartén, presionándolas suavemente para darles la forma característica de las tortitas.

  • Cocinalas a fuego medio-bajo durante 2 minutos de cada lado. Cuando comiencen a aparecer pequeñas burbujas en la superficie, dales la vuelta para continuar la cocción.

  • Retiralas cuando estén listas y servilas calientes. Si querés, podés acompañarlas con fruta fresca o yogur.

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