jueves 17 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2026 - 17:06
Sociedad.

Hamburguesas de calabaza: una receta casera, dulce y llena de sabor

Una opción original para disfrutar esta hortaliza de una manera diferente, con una textura suave y un toque especiado que realza su sabor natural.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hamburguesa de calabaza: una receta casera, dulce y llena de sabor.

Hamburguesa de calabaza: una receta casera, dulce y llena de sabor.

Pocas preparaciones resultan tan versátiles como las hamburguesas a la hora de experimentar entre fogones. Su receta admite numerosas modificaciones y permite incorporar ingredientes muy variados. Si bien las propuestas tradicionales tienen a la carne como protagonista, existen numerosas opciones elaboradas exclusivamente con vegetales.

Lee además
Receta: cómo preparar un cremoso puré de zanahoria con leche de coco.
Sociedad.

Receta: cómo preparar un cremoso puré de zanahoria con leche de coco
Tarta arcoíris: la receta colorida y deliciosa que alegra cualquier reunión familiar.
Sociedad.

Tarta arcoíris: la receta colorida y deliciosa que alegra cualquier reunión familiar

Entre ellas se encuentra la hamburguesa de calabaza, una alternativa diferente y sencilla para renovar este clásico de la cocina. La calabaza se caracteriza por contener una elevada proporción de agua y aportar pocas calorías, al tiempo que ofrece fibra, vitaminas y minerales. Su particular tonalidad anaranjada se explica por la presencia de carotenoides, pigmentos naturales que forman parte de su composición.

Se trata de una preparación nutritiva que también resulta adecuada para quienes siguen una alimentación vegetariana. Por eso, puede ser una buena manera de sumar una mayor cantidad de vegetales a las comidas sin recurrir siempre a las mismas recetas. A esto se suma que su elaboración no requiere demasiada dificultad y permite obtener unas hamburguesas con una textura suave, húmeda y muy agradable al paladar.

Ingredientes

  • 400 g de calabaza (ya pelada)
  • 1 huevo (opcional, aunque es recomendable para que quede compacta)
  • 60 g de pan rallado
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 cebolla pequeña
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Pan de hamburguesa
  • Hojas de lechuga
  • 1 tomate

Cómo hacer hamburguesa de calabaza, paso a paso

  • Retira la cáscara de la calabaza y divídela en pequeños dados, intentando que todos tengan aproximadamente las mismas dimensiones para conseguir una cocción pareja.
  • Distribuí los trozos de calabaza en una bandeja y cocínalos en el horno, previamente calentado a 200 °C, durante unos 25 minutos. Deben quedar completamente blandos al finalizar la cocción.
  • Corta el ajo y la cebolla en trozos muy chiquitos. Pon una cucharada de aceite de oliva en una sartén y lleva a fuego medio. Agregá los vegetales y cocínalos lentamente hasta que comiencen a tomar un tono dorado.
  • Aplasta o procesa la calabaza una vez cocida, pero evita convertirla en una crema completamente uniforme; es preferible que conserve pequeños trozos para aportar una textura más interesante.
  • Coloca la calabaza desmenuzada en un recipiente y añade el salteado de ajo y cebolla. Incorpora también el huevo, el pan rallado, el comino y el pimentón. Por último, condimenta con sal y pimienta según tu preferencia y combina todo hasta obtener una preparación homogénea.
  • Una vez formada la mezcla, déjala quieta durante aproximadamente 10 minutos. Este tiempo permitirá que el pan rallado capte parte del líquido y ayudará a que la preparación adquiera una consistencia más firme y fácil de manipular.
  • Separa la preparación en cantidades similares y dales forma de disco utilizando las manos. Compacta cuidadosamente cada unidad, especialmente los extremos y la parte superior, para conseguir que mantengan su forma y no se desarmen al cocinarlas.
  • Pon el aceite que quedó en una sartén y deja que tome temperatura. Coloca allí las hamburguesas y cocínalas aproximadamente 3 minutos de cada lado, hasta conseguir una superficie dorada y una consistencia firme.
  • Coloca cada hamburguesa dentro de un pan y completa el plato con hojas frescas de lechuga y algunas rodajas de tomate.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Receta: cómo preparar un cremoso puré de zanahoria con leche de coco

Tarta arcoíris: la receta colorida y deliciosa que alegra cualquier reunión familiar

Tarta de jamón y queso sin huevo: una receta fácil y lista en pocos minutos

Salta: uno de cada tres presos están detenidos por delitos sexuales

Es maestra y dice que sus alumnos le revelan los secretos de sus familias: "Cuentan todo"

Lo que se lee ahora
Cárcel: uno de cada tres presos ingresó por delitos sexuales.
Sociedad.

Salta: uno de cada tres presos están detenidos por delitos sexuales

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)
Jujuy.

Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán

Desfile de carrozas de la FNE 2026 (Archivo)
Jujuy.

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

FNE 2026: Desfile Bienvenida Primavera.
FNE 2026.

Bienvenida Primavera: Jujuy dio inicio a la edición 75 de la Fiesta Nacional de Los Estudiantes

Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidadde donantes video
Jujuy.

Crece la demanda de sangre en Jujuy y alertan por la necesidad de donantes

Violento choque entre un auto y un camión en Ruta 34
Jujuy.

Violento choque entre un auto y un camión en Ruta 34

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel