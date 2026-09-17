Hamburguesas de calabaza: una receta casera, dulce y llena de sabor

Hamburguesa de calabaza: una receta casera, dulce y llena de sabor.

Pocas preparaciones resultan tan versátiles como las hamburguesas a la hora de experimentar entre fogones. Su receta admite numerosas modificaciones y permite incorporar ingredientes muy variados. Si bien las propuestas tradicionales tienen a la carne como protagonista, existen numerosas opciones elaboradas exclusivamente con vegetales.

Entre ellas se encuentra la hamburguesa de calabaza, una alternativa diferente y sencilla para renovar este clásico de la cocina. La calabaza se caracteriza por contener una elevada proporción de agua y aportar pocas calorías, al tiempo que ofrece fibra, vitaminas y minerales. Su particular tonalidad anaranjada se explica por la presencia de carotenoides, pigmentos naturales que forman parte de su composición.

Se trata de una preparación nutritiva que también resulta adecuada para quienes siguen una alimentación vegetariana. Por eso, puede ser una buena manera de sumar una mayor cantidad de vegetales a las comidas sin recurrir siempre a las mismas recetas. A esto se suma que su elaboración no requiere demasiada dificultad y permite obtener unas hamburguesas con una textura suave, húmeda y muy agradable al paladar.

Ingredientes 400 g de calabaza (ya pelada)

1 huevo (opcional, aunque es recomendable para que quede compacta)

60 g de pan rallado

1 diente de ajo

1/2 cebolla pequeña

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Pan de hamburguesa

Hojas de lechuga

1 tomate Cómo hacer hamburguesa de calabaza, paso a paso Retira la cáscara de la calabaza y divídela en pequeños dados , intentando que todos tengan aproximadamente las mismas dimensiones para conseguir una cocción pareja .

y divídela en , intentando que todos tengan aproximadamente las mismas dimensiones para conseguir una . Distribuí los trozos de calabaza en una bandeja y cocínalos en el horno , previamente calentado a 200 °C , durante unos 25 minutos . Deben quedar completamente blandos al finalizar la cocción.

en una bandeja y cocínalos en el , previamente calentado a , durante unos . Deben quedar completamente al finalizar la cocción. Corta el ajo y la cebolla en trozos muy chiquitos. Pon una cucharada de aceite de oliva en una sartén y lleva a fuego medio. Agregá los vegetales y cocínalos lentamente hasta que comiencen a tomar un tono dorado. Aplasta o procesa la calabaza una vez cocida , pero evita convertirla en una crema completamente uniforme ; es preferible que conserve pequeños trozos para aportar una textura más interesante .

, pero evita convertirla en una ; es preferible que conserve pequeños trozos para aportar una . Coloca la calabaza desmenuzada en un recipiente y añade el salteado de ajo y cebolla . Incorpora también el huevo , el pan rallado , el comino y el pimentón . Por último, condimenta con sal y pimienta según tu preferencia y combina todo hasta obtener una preparación homogénea .

en un recipiente y añade el . Incorpora también el , el , el y el . Por último, condimenta con según tu preferencia y combina todo hasta obtener una . Una vez formada la mezcla, déjala quieta durante aproximadamente 10 minutos. Este tiempo permitirá que el pan rallado capte parte del líquido y ayudará a que la preparación adquiera una consistencia más firme y fácil de manipular. Separa la preparación en cantidades similares y dales forma de disco utilizando las manos. Compacta cuidadosamente cada unidad, especialmente los extremos y la parte superior, para conseguir que mantengan su forma y no se desarmen al cocinarlas.

en cantidades similares y dales forma de utilizando las manos. Compacta cuidadosamente cada unidad, especialmente los y la parte superior, para conseguir que mantengan su y no se desarmen al cocinarlas. Pon el aceite que quedó en una sartén y deja que tome temperatura. Coloca allí las hamburguesas y cocínalas aproximadamente 3 minutos de cada lado , hasta conseguir una superficie dorada y una consistencia firme.

que quedó en una sartén y deja que tome temperatura. Coloca allí las y cocínalas aproximadamente , hasta conseguir una y una consistencia firme. Coloca cada hamburguesa dentro de un pan y completa el plato con hojas frescas de lechuga y algunas rodajas de tomate.

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